ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Libertad inalámbrica, potente sonido.
  • Libertad inalámbrica, potente sonido.

Descatalogado

3000 seriesAuriculares Bluetooth

SHB3595BK/10

1
| (1) Reseña
Libertad inalámbrica, potente sonido.
Los auriculares Bluetooth SHB3595 compactos ofrecen un sonido potente con hasta 6 horas de diversión musical inalámbrica. Solución portátil para un uso cómodo.
Ver todos los beneficios

Libertad inalámbrica, potente sonido.

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • Intrauditivo

  • 6 horas de reproducción

Compatibilidad con Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Compatibilidad con Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Empareja los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de la música con un sonido nítido y de forma inalámbrica.

Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto

Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto

Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.

Controladores eficaces de 8,6 mm que ofrecen un sonido nítido y potente

Controladores eficaces de 8,6 mm que ofrecen un sonido nítido y potente

Los controladores de altavoz compactos y eficientes de 8,6 mm ofrecen un sonido preciso con unos graves potentes para disfrutar al máximo del sonido en cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.0

de 4

1

Reseña

5
4
3
2

14/10/2021

España

España

La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...

Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.

Contras

Por el tiempo de duración no recomedaría este producto

Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.