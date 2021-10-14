Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
SHB3595BK/10
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior
Intrauditivo
6 horas de reproducción
Empareja los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de la música con un sonido nítido y de forma inalámbrica.
Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.
Los controladores de altavoz compactos y eficientes de 8,6 mm ofrecen un sonido preciso con unos graves potentes para disfrutar al máximo del sonido en cualquier lugar.
1.0
de 4
1
Reseña
Ericwm
14/10/2021
España
La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...
Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.
Contras
Por el tiempo de duración no recomedaría este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth
Esta reseña se realizó para 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth