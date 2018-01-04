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Descatalogado

Auricular Hi-Fi inalámbrico

SHC5112/10

3.6

| (5) Reseñas

Libertad inalámbrica

Olvídate de los líos de cables, con estos auriculares de Philips eres libre para moverte por toda la casa mientras disfrutas de la música. Con este diseño recargable y ligero, ya no te molestará llevarlo mucho tiempo puesto.

Ver todos los beneficios

Auriculares totalmente recargables

Libertad inalámbrica

  • Supraaural

Escoge entre 2 canales para evitar interferencias

Gracias a la existencia de dos canales de transmisión, el placer de la audición está protegido pues podrás pasar fácilmente al que te ofrezca la mejor recepción.

Con estos dos auriculares podrás compartir tu música con un amigo

Con dos juegos de auriculares, para que puedas compartir la experiencia "personal" de oír música con un amigo.

Completamente recargable

Los auriculares están diseñados para usarlos con baterías recargables, por lo que puedes usarlos de forma continuada sin que tu bolsillo se vea afectado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

5

Reseñas

5
2
1

04/01/2018

France

France

Pratique d'installation et d'usage

Répond pleinement à notre besoin, c'est à dire écouter à 2 la télé, sans gêner ou être gêné par l'environnement. Très facile d'installation. Attention a bien vérifier que l'écran soit équipé d'une prise Jack, type écouteurs. Sur notre écran, un logo représentant un casque signale la prise Jack.

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Esta reseña se realizó para SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil

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01/12/2017

France

France

Bonne qualité de son, mais.......

Problème de charge des batteries, 12 heures de charge par casque pour 6 heures d'écoute. Fourniture de piles neuves par Philips au titre de la garantie. Aucune amélioration. soit 2 casques, 1 chargeur donc 12heures X 2. C'est un peu long Service en ligne prévenu, en attente de solution.

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Esta reseña se realizó para SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil

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16/10/2017

France

France

Bon produit

Produit de bonne qualité de son. Pas de bruits parasites. Confort et légèreté. Bon rapport qualité prix. Ces casques remplacent ceux que j'avais auparavant qui ont duré 20 ans

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Esta reseña se realizó para SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil

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Esta reseña se realizó para SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil

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