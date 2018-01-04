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Descatalogado
SHC5112/10
Libertad inalámbrica
Olvídate de los líos de cables, con estos auriculares de Philips eres libre para moverte por toda la casa mientras disfrutas de la música. Con este diseño recargable y ligero, ya no te molestará llevarlo mucho tiempo puesto.
Supraaural
Gracias a la existencia de dos canales de transmisión, el placer de la audición está protegido pues podrás pasar fácilmente al que te ofrezca la mejor recepción.
Con dos juegos de auriculares, para que puedas compartir la experiencia "personal" de oír música con un amigo.
Los auriculares están diseñados para usarlos con baterías recargables, por lo que puedes usarlos de forma continuada sin que tu bolsillo se vea afectado.
3.6
de 4
5
Reseñas
Laurent974
04/01/2018
France
Pratique d'installation et d'usage
Répond pleinement à notre besoin, c'est à dire écouter à 2 la télé, sans gêner ou être gêné par l'environnement. Très facile d'installation. Attention a bien vérifier que l'écran soit équipé d'une prise Jack, type écouteurs. Sur notre écran, un logo représentant un casque signale la prise Jack.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil
Sí, recomiendo este producto
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Dragnelle
01/12/2017
France
Bonne qualité de son, mais.......
Problème de charge des batteries, 12 heures de charge par casque pour 6 heures d'écoute. Fourniture de piles neuves par Philips au titre de la garantie. Aucune amélioration. soit 2 casques, 1 chargeur donc 12heures X 2. C'est un peu long Service en ligne prévenu, en attente de solution.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil
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Brigitte24
16/10/2017
France
Bon produit
Produit de bonne qualité de son. Pas de bruits parasites. Confort et légèreté. Bon rapport qualité prix. Ces casques remplacent ceux que j'avais auparavant qui ont duré 20 ans
Sí, recomiendo este producto
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