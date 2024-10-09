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Auricular Hi-Fi inalámbrico

SHC5200/10

3.3
| (83) Reseñas
Libertad inalámbrica
Olvídate de los líos de cables, ahora puedes sentirte libre y moverte por toda la casa mientras disfrutas de la música. Con el diseño recargable y ligero de estos auriculares SHC5200/10 de Philips, ya no te molestará llevarlos mucho tiempo puestos.
Ver todos los beneficios

Auriculares inalámbricos totalmente recargables

Libertad inalámbrica

  • Transmisión de FM

  • Cómoda fijación

  • Hasta 14 horas de reproducción

El altavoz 32 mm proporciona sonido de alto rendimiento

El altavoz de 32 mm es un elemento compacto, pero al mismo tiempo potente, que proporciona un sonido sin distorsiones con cualquier potencia de entrada.

Banda interior auto-ajustable

Los auriculares típicos para exteriores se ajustan deslizando la banda de sujeción ampliable hasta la posición deseada. Normalmente esto se hace cada vez que se utilizan, por lo que puede suponer un engorro. Ahora puedes acceder a tu música de forma más rápida y sencilla con estos auriculares flexibles con banda interior auto-ajustable, que se ajustarán automáticamente a la forma y tamaño de tu cabeza.

Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

83

Reseñas

09/10/2024

España

España

Aurículas magníficos

Estos auriculares son muy buenos, yo lo utilizo para escucha la tele. Puedo oir la tele mientras otras personas las oyen por los auriculares.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC5200 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC5200 Auricular Hi-Fi inalámbrico

08/01/2018

España

España

Me gusta el producto

Lo recomiendo. Es cómodo, se escucha muy bien y se adapta a mis necesidades, ya que uso audífono. Un regalo estupendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC5200 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC5200 Auricular Hi-Fi inalámbrico

17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Easy listening.

I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.

Ventajas

Light weight, easy to adjust volume.

Contras

None found so far.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone

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