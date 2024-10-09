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SHC5200/10
Transmisión de FM
Cómoda fijación
Hasta 14 horas de reproducción
El altavoz de 32 mm es un elemento compacto, pero al mismo tiempo potente, que proporciona un sonido sin distorsiones con cualquier potencia de entrada.
Los auriculares típicos para exteriores se ajustan deslizando la banda de sujeción ampliable hasta la posición deseada. Normalmente esto se hace cada vez que se utilizan, por lo que puede suponer un engorro. Ahora puedes acceder a tu música de forma más rápida y sencilla con estos auriculares flexibles con banda interior auto-ajustable, que se ajustarán automáticamente a la forma y tamaño de tu cabeza.
Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.
3.3
de 4
83
Reseñas
Alejand
09/10/2024
España
Aurículas magníficos
Estos auriculares son muy buenos, yo lo utilizo para escucha la tele. Puedo oir la tele mientras otras personas las oyen por los auriculares.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC5200 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
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mcpsico
08/01/2018
España
Me gusta el producto
Lo recomiendo. Es cómodo, se escucha muy bien y se adapta a mis necesidades, ya que uso audífono. Un regalo estupendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC5200 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
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Manxjc
17/01/2024
United Kingdom
Comprador verificado
Easy listening.
I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.
Ventajas
Light weight, easy to adjust volume.
Contras
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone
Sí, recomiendo este producto
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