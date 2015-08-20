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Descatalogado

Auriculares inalámbricos digitales

SHD9000/10

4

| (35) Reseñas

Verdadera calidad de sonido CD con tecnología inalámbrica digital

Auriculares con audio sin comprimir de Kleer, que garantiza una transmisión sin pérdida y 100% fiel a la grabación original. Con un alcance de transmisión de 100 m y una cómoda banda de sujeción autoajustable, ofrecen una experiencia sin complicaciones para disfrutar de la música en casa.

Ver todos los beneficios

Audio sin comprimir de Kleer

Verdadera calidad de sonido CD con tecnología inalámbrica digital

  • Supraaural

  • Negro

2  pilas recargables AAA NiMH para optimizar el peso

2  pilas AAA NiMH para optimizar el peso

Altavoces de neodimio de 40 mm de alta potencia

Altavoces de neodimio de 40 mm de alta potencia

Los controladores de altavoz de neodimio de 40 mm ofrecen un rendimiento de sonido Hi-Fi superior.

La transmisión digital garantiza una recepción fiable

La transmisión digital de 2,4 GHz evita la compresión y la pérdida de datos entre el transmisor y los auriculares. Las señales digitales se convierten en señales analógicas al final del proceso de transmisión. El resultado es un sonido de calidad excepcional, con una acústica fluida y prácticamente sin pérdida de detalles.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

35

Reseñas

1

20/08/2015

España

España

Unos auriculares muy buenos y un sonido excelente.

Buen diseño y acabado excelente sonido y menos tiempo de carga de bateria.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHD9000 Auriculares inalámbricos digitales

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19/12/2013

España

España

Producto excelente

Fue un regalo para mi padre. Estaba interesado en un producto fiable y cómodo para escuchar la televisión con nitidez y autonomía. El resultado es altamente satisfactorio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHD9000 Auriculares inalámbricos digitales

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04/06/2016

Deutschland

Deutschland

Benutze den Funkkopfhörer über meinen Computer

Sehr gut aussehender Funkkopfhörer, ob über Computer oder über meine Anlage im Wohnzimmer, mann sollte Ihn hören und testen! Ich bin sehr zufrieden und kann den Funkkopfhörer nur empfehlen. Er ist sied 2 Jahren im Einsatz.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHD9000 Digitaler Funkkopfhörer

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