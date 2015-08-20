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Descatalogado
SHD9000/10
Verdadera calidad de sonido CD con tecnología inalámbrica digital
Auriculares con audio sin comprimir de Kleer, que garantiza una transmisión sin pérdida y 100% fiel a la grabación original. Con un alcance de transmisión de 100 m y una cómoda banda de sujeción autoajustable, ofrecen una experiencia sin complicaciones para disfrutar de la música en casa.
Supraaural
Negro
2 pilas AAA NiMH para optimizar el peso
Los controladores de altavoz de neodimio de 40 mm ofrecen un rendimiento de sonido Hi-Fi superior.
La transmisión digital de 2,4 GHz evita la compresión y la pérdida de datos entre el transmisor y los auriculares. Las señales digitales se convierten en señales analógicas al final del proceso de transmisión. El resultado es un sonido de calidad excepcional, con una acústica fluida y prácticamente sin pérdida de detalles.
4.0
de 4
35
Reseñas
AngelMax42
20/08/2015
España
Unos auriculares muy buenos y un sonido excelente.
Buen diseño y acabado excelente sonido y menos tiempo de carga de bateria.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHD9000 Auriculares inalámbricos digitales
Sí, recomiendo este producto
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jomisma
19/12/2013
España
Producto excelente
Fue un regalo para mi padre. Estaba interesado en un producto fiable y cómodo para escuchar la televisión con nitidez y autonomía. El resultado es altamente satisfactorio.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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alfred3
04/06/2016
Deutschland
Benutze den Funkkopfhörer über meinen Computer
Sehr gut aussehender Funkkopfhörer, ob über Computer oder über meine Anlage im Wohnzimmer, mann sollte Ihn hören und testen! Ich bin sehr zufrieden und kann den Funkkopfhörer nur empfehlen. Er ist sied 2 Jahren im Einsatz.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHD9000 Digitaler Funkkopfhörer
Sí, recomiendo este producto
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