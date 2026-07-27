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  • Canciones fuertes. Llamadas nítidas.
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Descatalogado

Auriculares intrauditivos con micrófono

SHE1405BK/10

Canciones fuertes. Llamadas nítidas.
Cambiá de la lista de reproducción al podcast para realizar una llamada de inmediato. Los controladores acústicos de neodimio y la cancelación de ruido pasiva perfectamente ajustados te ofrecen un sonido nítido. Encontrá tu ajuste perfecto con las cubiertas de auriculares intercambiables que están disponibles en tres tamaños.
Ver todos los beneficios

Reproduce música y voz

Canciones fuertes. Llamadas nítidas.

Clear sound

Sumergite en un podcast. Dejate llevar por la música. Un tubo acústico ovalado y las cubiertas de goma intercambiables que vienen en tres tamaños crean un sello perfecto. Escuchá con comodidad y disfrutá de un aislamiento del ruido pasivo y adecuado.

Control remoto integrado. Cambiá fácilmente de la lista de reproducción a una llamada.

Contestá una llamada, pausá tu lista de reproducción. Todo esto sin tocar tu smartphone, gracias al control remoto integrado.

Longitud del cable: 1,2 m

Estos auriculares intrauditivos tienen un cable de 1.2 m. Un suave anclaje de goma entre los audífonos y los cables protege la conexión del cable y mantiene la salida del sonido.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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