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Descatalogado
SHE2305BL/00
Altavoces de 12,2 mm, abiertos
micrófono integrado
Blue
Ultracómodos
Destacate con los cables de atractivos colores y la cubierta de parlante traslúcida. Los controladores acústicos de neodimio de 12,2 mm ofrecen un sonido claro y nítido, con graves buenos.
La forma ovalada de estos ligeros auriculares permitirá que podás seguir disfrutando del sonido con toda la comodidad.
El mando a distancia en el cable hace que sea más fácil responder a una llamada o poner en pausa tus canciones. Todo eso sin tocar el smartphone. El micrófono incorporado con cancelación de eco mantiene el sonido claro cuando estás hablando.
Opiniones