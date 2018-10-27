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Descatalogado
SHE4305WT/00
Controlad. 12,2mm, cerrados parte post.
Intrauditivo
Estos potentes graves te permiten sentir el ritmo. Los controladores de altavoz de 12,2 mm y gran potencia producen unos graves atronadores desde un paquete elegante y compacto.
Diseño ergonómico con forma ovalada y tubos en ángulo para un ajuste cómodo y natural. Te permiten seguir escuchando durante horas con total comodidad.
El mando a distancia fácil de utilizar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.
3.0
de 4
2
Reseñas
Quentin03
27/10/2018
France
Basses profondes et qualité de son exceptionnelle
Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4305BK Casque avec Micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4305BK Casque avec Micro
moimoi25
24/11/2017
France
package flateur..produit decevant.
rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !
Esta reseña se realizó para SHE4305WT Casque avec Micro
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