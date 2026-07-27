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  • Ligereza máxima. Sonido a lo grande.
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Descatalogado

Auriculares con micrófono

SHL4405BK/00

Ligereza máxima. Sonido a lo grande.
Increíblemente ligeros, con una potencia impresionante. Finos y elegantes, los auriculares Philips Flite Ultrlite se han diseñado con el movimiento en mente. Ofrecen un sonido nítido y pueden plegarse por completo, para proporcionar un transporte sencillo.
Ver todos los beneficios

Unos auriculares que desafían las leyes de la gravedad

Ligereza máxima. Sonido a lo grande.

  • Control. 32 mm, cerrado parte posterior

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Auriculares plegables

Controladores de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Controladores de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Controladores preinclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.

Control remoto para llamadas manos libres y música

Control remoto para llamadas manos libres y música

El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves y controladores preinclinados ideales para una comodidad duradera.

Especificaciones técnicas

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