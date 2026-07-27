Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
SHL4405BK/00
Control. 32 mm, cerrado parte posterior
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Auriculares plegables
Controladores preinclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.
El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.
Almohadillas suaves y controladores preinclinados ideales para una comodidad duradera.
Opiniones