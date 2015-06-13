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Descatalogado
Supraaural
Negra
La longitud de cable ideal para permitirte mayor libertad de movimientos y permitirte decidir dónde quieres colocar tu aparato de audio.
4.0
de 4
19
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Anonymo
13/06/2015
España
Excelente
Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo
leomarbellaonsoundcloud
17/04/2013
España
casi perfecto
excelente diseño , tamaño , calidad de sonido , peso y comodidad. solo echo de menos un control de volumen en el cable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo
Sí, recomiendo este producto
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SuchtFrosch
05/03/2020
Deutschland
Hervorragend für den Preis.
Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.
Ventajas
Guter preis mit guter qulität.
Contras
Klobig
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Stereokopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1900 Stereokopfhörer