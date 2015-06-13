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Descatalogado

Auriculares estéreo

SHP1900/10

4
| (19) Reseñas | 89% ha recomendado este producto
Ligeros y cómodos
Auriculares de tamaño natural con diseño ligero para una escucha cómoda
Ver todos los beneficios

Ligeros y cómodos

  • Supraaural

  • Negra

Un cable de 2 m que te permite guardar el reproductor en el bolso

La longitud de cable ideal para permitirte mayor libertad de movimientos y permitirte decidir dónde quieres colocar tu aparato de audio.

Los auriculares de tamaño natural bloquean el sonido externo

Banda completamente ajustable para adaptarse a todos los tamaños de cabeza

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

19

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

13/06/2015

España

España

Excelente

Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.

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Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo

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Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo

17/04/2013

España

España

casi perfecto

excelente diseño , tamaño , calidad de sonido , peso y comodidad. solo echo de menos un control de volumen en el cable.

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Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo

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Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo

05/03/2020

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für den Preis.

Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.

Ventajas

Guter preis mit guter qulität.

Contras

Klobig

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Esta reseña se realizó para SHP1900 Stereokopfhörer

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