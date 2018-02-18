ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • SUPERA TUS LÍMITES
  • SUPERA TUS LÍMITES
  • SUPERA TUS LÍMITES
  • SUPERA TUS LÍMITES
  • SUPERA TUS LÍMITES
  • SUPERA TUS LÍMITES
  • SUPERA TUS LÍMITES
  • SUPERA TUS LÍMITES

Descatalogado

ActionFitAuriculares deportivos

SHQ1400CL/00

2.3
| (8) Reseñas
SUPERA TUS LÍMITES
Los auriculares deportivos Philips Actionfit RunWild te permiten alcanzar una nueva mejor marca personal. Son ligeros y resistentes al agua e incorporan un ajuste personalizable. Además, los controladores de alta potencia proporcionan graves profundos para mantener tu cuerpo en movimiento.
Ver todos los beneficios

Auriculares deportivos con ajuste personalizable

SUPERA TUS LÍMITES

  • Ideales para uso en el exterior

  • Lavable

  • Resistentes al agua y el sudor

  • Auricular

Personaliza tu ajuste con diseños con gancho para la oreja, aletas o auriculares

Personaliza tu ajuste con diseños con gancho para la oreja, aletas o auriculares

Personaliza tu ajuste. Elige entre los diseños con gancho para la oreja, aletas o auriculares para que se mantengan firmes sobre las orejas mientras no dejas de moverte.

El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad

El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad

Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.

Cable reforzado con Kevlar® para una durabilidad definitiva

Cable reforzado con Kevlar® para una durabilidad definitiva

Diseñado para aportar una gran durabilidad y resistencia. Este cable reforzado con Kevlar está protegido frente a los rasguños y las roturas, y puede soportar condiciones extremas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 4

8

Reseñas

3
2

18/02/2018

Suisse

Suisse

Excellent son et ergonomique

J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

28/02/2020

Deutschland

Deutschland

Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...

Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.

Ventajas

leicht, guter Klang, passgenau

Contras

Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

12/03/2018

France

France

Efficace et pratique

Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.