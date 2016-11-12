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Descatalogado
SHQ3405BL/00
Ideales para uso en interiores
Resistentes al agua y el sudor
gancho de oreja
Incluyen 3 pares de almohadillas de diferentes tamaños, para que disfrutes del mejor ajuste posible.
Con su gancho para la oreja ajustable patentado, los auriculares ActionFit garantizan un ajuste que resulta seguro y cómodo. Solo tienes que engancharte los auriculares en las orejas y deslizar el gancho ajustable arriba o abajo para ajustarlos perfectamente a tus orejas. Ya estás listo para dominar cualquier ejercicio o terreno y los auriculares se quedarán siempre en su sitio.
Los auriculares ActionFit están diseñados para ofrecer durabilidad y resistencia. Su cable reforzado Kevlar está bien protegido contra los rasguños y roturas, y puede soportar ambientes y entrenamientos extremos.
1.0
de 4
4
Reseñas
Peperr
12/11/2016
España
Comprador verificado
Este producto posee pésimas caracteristicas
Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono
martin678
21/03/2018
France
mauvais produit
le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
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walessa83
14/10/2017
France
Problème qualité du son
Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
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