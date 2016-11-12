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Descatalogado

ActionFitAuriculares deportivos con micrófono

SHQ3405BL/00

1
| (4) Reseñas
SUPERA TUS LÍMITES
Los auriculares Philips Actionfit NoLimits te ayudan a mantener la concentración y la motivación cuando más lo necesitas. Con un gancho de oreja ajustable y un diseño ligero y resistente al sudor, puedes disfrutar del sonido de tus auriculares, tan intenso como tus entrenamientos.
Ver todos los beneficios

Auriculares deportivos con gancho de oreja ajustable

SUPERA TUS LÍMITES

  • Ideales para uso en interiores

  • Resistentes al agua y el sudor

  • gancho de oreja

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Incluyen 3 pares de almohadillas de diferentes tamaños, para que disfrutes del mejor ajuste posible.

Gancho para la oreja ajustable patentado para un ajuste personalizado

Gancho para la oreja ajustable patentado para un ajuste personalizado

Con su gancho para la oreja ajustable patentado, los auriculares ActionFit garantizan un ajuste que resulta seguro y cómodo. Solo tienes que engancharte los auriculares en las orejas y deslizar el gancho ajustable arriba o abajo para ajustarlos perfectamente a tus orejas. Ya estás listo para dominar cualquier ejercicio o terreno y los auriculares se quedarán siempre en su sitio.

Cable reforzado con Kevlar® para una durabilidad definitiva

Cable reforzado con Kevlar® para una durabilidad definitiva

Los auriculares ActionFit están diseñados para ofrecer durabilidad y resistencia. Su cable reforzado Kevlar está bien protegido contra los rasguños y roturas, y puede soportar ambientes y entrenamientos extremos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.0

de 4

4

Reseñas

5
4
3
2

12/11/2016

España

España

Comprador verificado

Este producto posee pésimas caracteristicas

Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono

21/03/2018

France

France

mauvais produit

le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

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14/10/2017

France

France

Problème qualité du son

Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

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