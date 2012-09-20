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Descatalogado
SHQ4000/10
Adaptados al deporte
Fabricados con materiales resistentes al agua combinados con un agente antibacterias que ayuda a eliminar los gérmenes, estos auriculares han sido diseñados para los entusiastas del deporte
ActionFit
Naranja y gris
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
Clip para sujetar el cable de forma segura
Diseñados con un sellado resistente al agua que protege a los auriculares de los daños provocados por el sudor
3.1
de 4
14
Reseñas
tj156
20/09/2012
España
Sonido espectacular
Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello
gerby17
11/04/2013
United Kingdom
Great So Far
Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
eddy20081948
03/12/2013
België
Geweldig goed produkt !
Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones