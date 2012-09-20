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Descatalogado

ActionFitAuriculares deportivos, cinta cuello

SHQ4000/10

3.1

| (14) Reseñas

Adaptados al deporte

Fabricados con materiales resistentes al agua combinados con un agente antibacterias que ayuda a eliminar los gérmenes, estos auriculares han sido diseñados para los entusiastas del deporte

Ver todos los beneficios

Ajuste seguro

Adaptados al deporte

  • ActionFit

  • Naranja y gris

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

Clip para cables

Clip para cables

Clip para sujetar el cable de forma segura

Resisten sudor

Resisten sudor

Diseñados con un sellado resistente al agua que protege a los auriculares de los daños provocados por el sudor

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

14

Reseñas

3

20/09/2012

España

España

Sonido espectacular

Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.

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Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

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11/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great So Far

Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!

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Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

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03/12/2013

België

België

Geweldig goed produkt !

Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !

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