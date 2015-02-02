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Descatalogado
SHQ4305WS/00
Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada
Los auriculares Actionfit SHQ4305, ligeros como una pluma, están diseñados con goma ultraligera, flexible y resistente al sudor, lo que garantiza un ajuste perfecto que querrás seguir disfrutando incluso después de hacer ejercicio. Además, el asombroso sonido con graves profundos te hace mantener la motivación en todo momento.
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior
Banda para el cuello
Con un peso de solo 11,4 g, estos auriculares deportivos ActionFit son tan ligeros y cómodos que olvidarás que los llevas puestos. Son perfectos para recorrer esos últimos y difíciles kilómetros.
Los auriculares ActionFit incluyen un clip para cables que quita los cables de en medio mientras te esfuerzas al máximo.
Opiniones