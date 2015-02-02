Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada

Los auriculares Actionfit SHQ4305, ligeros como una pluma, están diseñados con goma ultraligera, flexible y resistente al sudor, lo que garantiza un ajuste perfecto que querrás seguir disfrutando incluso después de hacer ejercicio. Además, el asombroso sonido con graves profundos te hace mantener la motivación en todo momento.