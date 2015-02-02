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Descatalogado

Auriculares deportivos con micrófono

SHQ4305WS/00

Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada

Los auriculares Actionfit SHQ4305, ligeros como una pluma, están diseñados con goma ultraligera, flexible y resistente al sudor, lo que garantiza un ajuste perfecto que querrás seguir disfrutando incluso después de hacer ejercicio. Además, el asombroso sonido con graves profundos te hace mantener la motivación en todo momento.

Ver todos los beneficios

Fijación segura y ligereza

Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • Banda para el cuello

Diseño ultraligero de 11,4 g para la máxima comodidad*

Diseño ultraligero de 11,4 g para la máxima comodidad*

Con un peso de solo 11,4 g, estos auriculares deportivos ActionFit son tan ligeros y cómodos que olvidarás que los llevas puestos. Son perfectos para recorrer esos últimos y difíciles kilómetros.

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

Los auriculares ActionFit incluyen un clip para cables que quita los cables de en medio mientras te esfuerzas al máximo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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