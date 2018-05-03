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Descatalogado

Altavoz multiroom para Spotify

SW750M/12

4

| (16) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Spotify en toda la casa

Disfruta de un sonido auténtico de forma cómoda, con 4 controladores para audiófilos y Spotify Connect. Reproduce Spotify en cualquier altavoz usando la aplicación de Spotify como control remoto, amplía tu sistema de forma inalámbrica a cualquier habitación y pulsa reproducir para continuar donde te quedaste.

Ver todos los beneficios

Spotify en toda la casa

  • Spotify Connect

  • Multihabitación

  • Solo tienes que pulsar "Reproducir"

Pasa de una habitación (altavoz A) a otra habitación (altavoz B)

Botones de acceso directo para un control más sencillo, sin necesidad de ninguna aplicación

Botones de acceso directo para un control más sencillo, sin necesidad de ninguna aplicación

Los prácticos botones de control (de reproducción, pausa, volumen y canción anterior o siguiente) te proporcionan acceso a todo lo que necesitas sin necesidad de usar ninguna aplicación. Una vez que selecciones un álbum, lista de reproducción o emisora, solo tendrás que pulsar un botón para omitir pistas o repetir y pausar la música.

La aplicación relacionada de Philips simplifica la configuración de los altavoces inalámbricos

La aplicación relacionada de Philips simplifica la configuración de los altavoces inalámbricos

La aplicación Philips SpeakerSet Multiroom Manager te ayuda a configurar y gestionar fácilmente tu altavoz multiroom de Philips para Spotify. Solo tienes que conectar el altavoz multiroom de Philips para Spotify a tu red inalámbrica doméstica. Si tienes más de un altavoz, usa la aplicación para agruparlos de forma que puedan utilizarse en varias habitaciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

16

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

03/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant quality music all around the house!

I have three of these. A 750 downstairs in the kitchen, a 700 in the living room and in the bedroom. I have them linked into groups so can have music all around the house and they are so easy to use from my iphone and ipad. Wouldn't be without them!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SW750M Spotify multiroom speaker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SW750M Spotify multiroom speaker

29/12/2015

Deutschland

Deutschland

TOP Produkt

Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher

09/07/2015

België

België

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SW750M Spotify multiroom speaker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SW750M Spotify multiroom speaker

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Avisos legales

  1. La cuenta Spotify Premium es necesaria para este altavoz.