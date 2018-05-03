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Descatalogado
Spotify en toda la casa
Disfruta de un sonido auténtico de forma cómoda, con 4 controladores para audiófilos y Spotify Connect. Reproduce Spotify en cualquier altavoz usando la aplicación de Spotify como control remoto, amplía tu sistema de forma inalámbrica a cualquier habitación y pulsa reproducir para continuar donde te quedaste.
Spotify Connect
Multihabitación
Solo tienes que pulsar "Reproducir"
Los prácticos botones de control (de reproducción, pausa, volumen y canción anterior o siguiente) te proporcionan acceso a todo lo que necesitas sin necesidad de usar ninguna aplicación. Una vez que selecciones un álbum, lista de reproducción o emisora, solo tendrás que pulsar un botón para omitir pistas o repetir y pausar la música.
La aplicación Philips SpeakerSet Multiroom Manager te ayuda a configurar y gestionar fácilmente tu altavoz multiroom de Philips para Spotify. Solo tienes que conectar el altavoz multiroom de Philips para Spotify a tu red inalámbrica doméstica. Si tienes más de un altavoz, usa la aplicación para agruparlos de forma que puedan utilizarse en varias habitaciones.
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4.0
de 4
16
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Pixy
03/05/2018
United Kingdom
Brilliant quality music all around the house!
I have three of these. A 750 downstairs in the kitchen, a 700 in the living room and in the bedroom. I have them linked into groups so can have music all around the house and they are so easy to use from my iphone and ipad. Wouldn't be without them!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SW750M Spotify multiroom speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SW750M Spotify multiroom speaker
therecords
29/12/2015
Deutschland
TOP Produkt
Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher
Brabander
09/07/2015
België
Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat
Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SW750M Spotify multiroom speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SW750M Spotify multiroom speaker
La cuenta Spotify Premium es necesaria para este altavoz.