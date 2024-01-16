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TAA4216BK/00
Almohadillas lavables
Ligeros y resistentes
Protección IP55 contra polvo y agua
Llévate contigo estos auriculares inalámbricos de diadema mientras entrenas y mucho más, y disfruta de 35 horas de reproducción con una sola carga. La carga completa tarda menos de 2 horas. ¿Necesitas un impulso extra? La carga de 15 minutos te proporciona 2 horas más de reproducción.
Las almohadillas suaves y transpirables se desmontan para facilitar la limpieza y están llenas de gel refrigerante. No importa lo que hagas cuando lleves estos auriculares, siempre te parecerá que están como nuevos.
La clasificación IP55 significa que los auriculares funcionan perfectamente tanto en pistas polvorientas como en condiciones de lluvia intensa. No importa que sudes un montón ni adónde vayas, ¡nada te detendrá!
4.4
de 4
11
Reseñas
16/01/2024
España
TAA4216BK
Las almohadillas se pueden lavar, yo particularmente las he lavado una vez a mano y dándole el tiempo suficiente para que sequen bien. El ajuste es muy bueno, tienen como un acolchado en la parte superior. Los tengo que cargar por usb C aproximadamente 3 veces cada dos meses, usándolos un entreno cada día y en algún meeting. Me vino con un código para correr una carrera de forma gratuita. Había leído en las especificaciones que los bajos estaban muy subidos pero no me da esa sensación, el sonido es bastante bueno. Se pueden conectar también por cable, una opción que uso cuando no me da tiempo a cargarlos. Por buscar un punto negativo seria el trabajo que hace el micrófono en ambientes de mucho ruido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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Ding ding
16/11/2022
United Kingdom
Comprador verificado
All Good
Decent level of water protection. Comfortable. Decent sound. Can hear ambient noise if you want to. Do look a little large but no big issue. Swapped my adidas RPT01 for these. Far better. Adidas ones kept breaking!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA4216BK Wireless sports headphones
Sí, recomiendo este producto
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Gianni0Bit
23/04/2025
Italia
Comprador verificado
Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni
Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.
Esta reseña se realizó para TAA4216BK Cuffie sportive wireless
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