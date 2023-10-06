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Auriculares deportivos realmente inalámbricos

TAA7507BK/00

4.6
| (70) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Sintoniza con tu entrenamiento
Desde inspiradoras listas de reproducción hasta llamadas con tu entrenador, estos auriculares verdaderamente inalámbricos te mantendrán en movimiento. Disfruta de un sonido y una cancelación de ruido excelentes, además de un ajuste fiable: ya sea para paseos cortos o largas carreras, permanecerán en tus oídos.
Ver todos los beneficios

Sintoniza con tu entrenamiento

  • El mejor sonido

  • Reducción de ruido Pro

  • Llamadas nítidas

  • Ajuste fiable en el oído

No te preocupes. Disfruta de hasta 28 horas de reproducción con el estuche

No te preocupes. Disfruta de hasta 28 horas de reproducción con el estuche

¿No quieres preocuparte por la carga diaria? Disfruta de 7 horas de reproducción y 21 horas adicionales del estuche. Coloca los auriculares en el estuche y se recargarán completamente en 2 horas. Si necesitas una recarga rápida, con solo 15 minutos obtendrás una hora adicional. El estuche se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.

Llamadas nítidas, incluso con viento

Llamadas nítidas, incluso con viento

¿Necesitas responder a una llamada mientras corres? Con estos auriculares, no es necesario cubrirse del viento. Durante una llamada, se combinan dos micrófonos con IA y un micrófono con Bone Conduction para transmitir el sonido de la voz con claridad.

Sal ahí fuera. Resistencia al agua IPX5

Sal ahí fuera. Resistencia al agua IPX5

La clasificación IPX5 significa que a estos auriculares no les afectará una gota de lluvia o un chaparrón, por lo que nunca te darán una excusa para quedarte en el sofá. Si sudas en el gimnasio, a los auriculares tampoco les afectará.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

70

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

06/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Very good features

I got these earbuds a few days ago and they are very good. The noise cancelling feature works very well and they a small and portable which is very convenient. I would definately recommended this product for those looking to play sports and lsiten or go on runs.

Ventajas

Noise cancelling

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7507BK True wireless sports headphones

Sí, recomiendo este producto

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01/02/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones

I got the Phillips true wireless headphones to try and absolutely love them. They come in a little headphone case which is cute and you also use the case to charge the headphones which is quick and easy to to with the usb. The headphones themselves have great sound quality and they also are noise cancelling which is great when I'm out . They fit nicely in my ear don't fall out like some headphones do all in all I love them. Definitely recomend them

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7507BK True wireless sports headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7507BK True wireless sports headphones

21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

These headphones are hands down the best headphones I've ever used. I listened to music all day through these and they're still going strong, the battery life is fantastic. The sound quality is phenomenal , even when turned up fully there is no distortion. I forgot I had them in several times they are so comfortable, and lightweight. I'd happily pay double the rrp price for these, definitely worth every penny. I'd honestly rate them much higher than leading brands

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7507BK True wireless sports headphones

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Avisos legales

  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.