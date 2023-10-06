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El mejor sonido
Reducción de ruido Pro
Llamadas nítidas
Ajuste fiable en el oído
¿No quieres preocuparte por la carga diaria? Disfruta de 7 horas de reproducción y 21 horas adicionales del estuche. Coloca los auriculares en el estuche y se recargarán completamente en 2 horas. Si necesitas una recarga rápida, con solo 15 minutos obtendrás una hora adicional. El estuche se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.
¿Necesitas responder a una llamada mientras corres? Con estos auriculares, no es necesario cubrirse del viento. Durante una llamada, se combinan dos micrófonos con IA y un micrófono con Bone Conduction para transmitir el sonido de la voz con claridad.
La clasificación IPX5 significa que a estos auriculares no les afectará una gota de lluvia o un chaparrón, por lo que nunca te darán una excusa para quedarte en el sofá. Si sudas en el gimnasio, a los auriculares tampoco les afectará.
4.6
de 4
70
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
M.P 1501
06/10/2023
United Kingdom
Very good features
I got these earbuds a few days ago and they are very good. The noise cancelling feature works very well and they a small and portable which is very convenient. I would definately recommended this product for those looking to play sports and lsiten or go on runs.
Ventajas
Noise cancelling
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7507BK True wireless sports headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7507BK True wireless sports headphones
Bezzie15
01/02/2023
United Kingdom
Parte de la promoción
Great headphones
I got the Phillips true wireless headphones to try and absolutely love them. They come in a little headphone case which is cute and you also use the case to charge the headphones which is quick and easy to to with the usb. The headphones themselves have great sound quality and they also are noise cancelling which is great when I'm out . They fit nicely in my ear don't fall out like some headphones do all in all I love them. Definitely recomend them
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7507BK True wireless sports headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7507BK True wireless sports headphones
Cwbw1985
21/12/2022
United Kingdom
Parte de la promoción
Awesome
These headphones are hands down the best headphones I've ever used. I listened to music all day through these and they're still going strong, the battery life is fantastic. The sound quality is phenomenal , even when turned up fully there is no distortion. I forgot I had them in several times they are so comfortable, and lightweight. I'd happily pay double the rrp price for these, definitely worth every penny. I'd honestly rate them much higher than leading brands
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7507BK True wireless sports headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7507BK True wireless sports headphones
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.