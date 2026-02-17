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  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
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  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento
  • Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento

Barra de sonido 2.0

TAB5109/10

3.3

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento

Los juegos, películas y series que más te gusten, ¡te gustarán mucho más! Esta atractiva barra de sonido de perfil bajo te ofrece voces más claras y mejores efectos de sonido. La sofisticada tecnología de audio crea una experiencia de sonido envolvente independientemente de lo que veas.

Ver todos los beneficios

Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento

  • Canales 2.0

  • 120 W máx HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Simplemente el mejor sonido de TV

Simplemente el mejor sonido de TV

Los canales 2.0 y la tecnología de audio envolvente de esta barra de sonido aportan nuevos niveles de sonido a todo lo que te gusta. Los cuatro modos EQ te permiten elegir un estilo de sonido que se adapte a lo que estás viendo, y puedes hacer que las voces sean más claras en cualquier modo activando Dialogue Enhancement.

DTS Virtual:X para un sonido 3D envolvente en cualquier habitación

DTS Virtual:X para un sonido 3D envolvente en cualquier habitación

La compatibilidad con DTS Virtual:X transforma el sonido de tu televisor, ofreciéndote una experiencia de sonido virtual 3D sin importar lo que aparezca en pantalla. No necesitas altavoces adicionales y funciona en cualquier habitación: enciéndelo mediante el mando a distancia de la barra de sonido o la aplicación Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Sonido cinematográfico en casa

Dolby Digital Plus. Sonido cinematográfico en casa

Disfruta de un asiento en primera fila para ver y jugar a todo lo que quieras. Esta barra de sonido compatible con Dolby Digital Plus te ofrece una experiencia de sonido Surround sin necesidad de altavoces adicionales. Escucharás y sentirás la diferencia.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.3

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2

17/02/2026

France

France

PARFAIT POUR UN SALON!

Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)

Ventajas

Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone

Contras

Rien vu le prix

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

30/04/2026

Deutschland

Deutschland

Spitze

Esta reseña se realizó para TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

Esta reseña se realizó para TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Haltbarkeit schlecht

Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten

Esta reseña se realizó para TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

Esta reseña se realizó para TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

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