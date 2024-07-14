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TAE1205BK/00
Control. 8 mm/diseño posterior cerrado
Cómoda fijación
Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4
Aislamiento del ruido pasivo excelente
Con una clasificación IPX4, estos auriculares realmente inalámbricos son resistentes a la salpicaduras desde cualquier dirección. Aguantarán un poco de sudor y no tendrás que preocuparte de que la lluvia te pille en la calle.
Las puntas de alas flexibles se adaptan perfectamente debajo del pliegue de la oreja, lo que permite una fijación segura y un mejor aislamiento del ruido pasivo. El tubo acústico ovalado y las almohadillas intercambiables permiten un ajuste cómodo dentro de las orejas. El cable de auriculares plano se adapta perfectamente a la nuca tanto si tienes los auriculares puestos como quitados.
Estos auriculares tienen auriculares magnéticos que se pegan entre sí y un cable de auriculares plano resistente a los enredos. Al sacarlos del bolso o el bolsillo, no tendrás de desatar nudos antes de escuchar tu lista de reproducción.
2.8
de 4
22
Reseñas
TeriMKD
14/07/2024
United Kingdom
Long battery life, great sound
Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.
Ventajas
Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise
Contras
Somewhat uncomfortable silicone covers for myself
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
matsun
06/12/2023
Nederland
Goed en betaalbaar - makkelijk te verbinden
Fijne oordopjes die goed in het oor blijven zitten en makkelijk te verbinden zijn. Ik gebruik ze vaak
Ventajas
Geluidskwaliteit, zitten goed
Contras
Bellen is minder goed
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon
Wichura
29/10/2023
Deutschland
Toll!
Für mich, die perfekten Bluetooth in-ear Kopfhörer!
Ventajas
Akku, Bedienung, Handhabung
Contras
Ich sehe keine aber wer starke Bässe will, sollte andere nehmen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon