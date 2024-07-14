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Auriculares inalámbricos intrauditivos con micro

TAE1205BK/00

2.8
| (22) Reseñas
Canciones sin enredos
Tu música a tu alcance. Estos auriculares inalámbricos resistentes a las salpicaduras y al sudor ofrecen un sonido excelente, un ajuste intrauditivo cómodo y hasta 7 horas de reproducción. Si necesitas más, con una rápida carga de 15 minutos podrás disfrutar de 1 hora de reproducción de música.
Ver todos los beneficios

Canciones sin enredos

  • Control. 8 mm/diseño posterior cerrado

  • Cómoda fijación

  • Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

  • Aislamiento del ruido pasivo excelente

Resistencia al sudor y a las salpicaduras IPX4

Con una clasificación IPX4, estos auriculares realmente inalámbricos son resistentes a la salpicaduras desde cualquier dirección. Aguantarán un poco de sudor y no tendrás que preocuparte de que la lluvia te pille en la calle.

Seguros, flexibles y cómodos

Las puntas de alas flexibles se adaptan perfectamente debajo del pliegue de la oreja, lo que permite una fijación segura y un mejor aislamiento del ruido pasivo. El tubo acústico ovalado y las almohadillas intercambiables permiten un ajuste cómodo dentro de las orejas. El cable de auriculares plano se adapta perfectamente a la nuca tanto si tienes los auriculares puestos como quitados.

Auriculares magnéticos con cable plano y resistente a los enredos

Estos auriculares tienen auriculares magnéticos que se pegan entre sí y un cable de auriculares plano resistente a los enredos. Al sacarlos del bolso o el bolsillo, no tendrás de desatar nudos antes de escuchar tu lista de reproducción.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 4

22

Reseñas

14/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Long battery life, great sound

Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.

Ventajas

Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise

Contras

Somewhat uncomfortable silicone covers for myself

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

06/12/2023

Nederland

Nederland

Goed en betaalbaar - makkelijk te verbinden

Fijne oordopjes die goed in het oor blijven zitten en makkelijk te verbinden zijn. Ik gebruik ze vaak

Ventajas

Geluidskwaliteit, zitten goed

Contras

Bellen is minder goed

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Esta reseña se realizó para TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon

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29/10/2023

Deutschland

Deutschland

Toll!

Für mich, die perfekten Bluetooth in-ear Kopfhörer!

Ventajas

Akku, Bedienung, Handhabung

Contras

Ich sehe keine aber wer starke Bässe will, sollte andere nehmen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

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Esta reseña se realizó para TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

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