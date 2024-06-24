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Auriculares supraaurales

TAH2005BK/00

3.7
| (7) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Es tu momento
Desde tus canciones favoritas a los últimos podcasts, estos sencillos auriculares supraaurales ofrecen un ajuste cómodo y un sonido nítido. Perfectos para el uso diario, el cable de 2 metros tiene la longitud ideal para conectarlos con tus dispositivos favoritos.
Ver todos los beneficios

Es tu momento

  • Almohadillas suaves y cómodas

  • Controladores de 40 mm

  • Banda de sujeción ligera

  • Cable de auriculares de 2 m

Escucha tus sonidos

Estos auriculares supraaurales con cable te permiten escuchar cómodamente durante todo el tiempo que quieras. Los potentes altavoces de 40 mm te ofrecen un sonido nítido y claro. El ajuste sobre la oreja garantiza un buen aislamiento del ruido pasivo y que los demás no oigan lo que estás escuchando.

Comodidad durante todo el día. Practicidad para el día a día

La banda de sujeción ajustable y acolchada se adapta a cualquier cabeza, y las suaves almohadillas resultan ideales para sesiones de escucha prolongadas. No hay batería, por lo que tampoco hay límite en el tiempo de reproducción. Ideal para ponerte al día con los últimos podcasts.

Conéctalos a tus dispositivos favoritos

El cable de auriculares de 2 m es perfecto para conectarse a un portátil o tablet. Mientras te desplazas, este cable te permite guardar el dispositivo de forma segura en un bolso o bolsillo y escuchar con el modo manos libres.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

7

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

3
2

24/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Wired headphones, great quality

great quality, wired. sounds amazing..... recommended!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH2005BK Over-ear headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH2005BK Over-ear headphones

28/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Perfect wired headphones

Philips wired headphones, perfect for me and my teenager

Esta reseña se realizó para TAH2005BK Over-ear headphones

Esta reseña se realizó para TAH2005BK Over-ear headphones

04/06/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Een geweldige hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .

Ventajas

Goed geluid en een lang snoer

Contras

Geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

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Esta reseña se realizó para TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

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