Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Almohadillas suaves y cómodas
Controladores de 40 mm
Banda de sujeción ligera
Cable de auriculares de 2 m
Estos auriculares supraaurales con cable te permiten escuchar cómodamente durante todo el tiempo que quieras. Los potentes altavoces de 40 mm te ofrecen un sonido nítido y claro. El ajuste sobre la oreja garantiza un buen aislamiento del ruido pasivo y que los demás no oigan lo que estás escuchando.
La banda de sujeción ajustable y acolchada se adapta a cualquier cabeza, y las suaves almohadillas resultan ideales para sesiones de escucha prolongadas. No hay batería, por lo que tampoco hay límite en el tiempo de reproducción. Ideal para ponerte al día con los últimos podcasts.
El cable de auriculares de 2 m es perfecto para conectarse a un portátil o tablet. Mientras te desplazas, este cable te permite guardar el dispositivo de forma segura en un bolso o bolsillo y escuchar con el modo manos libres.
3.7
de 4
7
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Liki1
24/06/2024
United Kingdom
Wired headphones, great quality
great quality, wired. sounds amazing..... recommended!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH2005BK Over-ear headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH2005BK Over-ear headphones
Sol bol
28/05/2024
United Kingdom
Perfect wired headphones
Philips wired headphones, perfect for me and my teenager
Esta reseña se realizó para TAH2005BK Over-ear headphones
Esta reseña se realizó para TAH2005BK Over-ear headphones
CGTuin
04/06/2023
Nederland
Comprador verificado
Een geweldige hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .
Ventajas
Goed geluid en een lang snoer
Contras
Geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor