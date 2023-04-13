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TAH6506BK/00
Reducción activa del ruido
Compactos y ligeros
Emparejamiento multipunto
¿Buscas una experiencia libre de ruido en cualquier lugar? Los micrófonos integrados de estos auriculares supraaurales inalámbricos filtran los ruidos no deseados para que puedas concentrarte en tus canciones favoritas.
La forma ovalada y el delgado bastidor de los auriculares aportan un estilo inconfundible. El ajuste supraaural crea un sello que aísla pasivamente el ruido externo. Los controladores de 32 mm consiguen graves profundos y un sonido claro y detallado.
Agiliza tu jornada laboral. Estos auriculares inalámbricos se pueden conectar a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, y puedes cambiar entre ellos según sea necesario. De este modo, podrás escuchar música desde el portátil y recibir llamadas desde el teléfono.
2.9
de 4
17
Reseñas
minfer
13/04/2023
España
auriculares muy buenos
auriculares muy buena calidad de sonido y materiales el boton multifuncion muy facil de localizar para llamadas entrantes cambiar de cancion y es multicanal (si lo utilizas en el pc y te llaman puedes atender la llamada
Ventajas
materiales , sonido, que sea multicanal y el boton multifuncion tan facil de localizar
Contras
por pone algo no lleva para bar o subir el volumen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH6506BK Auriculares inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH6506BK Auriculares inalámbricos
Bimbojano
08/01/2024
Portugal
Ótimo som
É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.
Ventajas
A duração da bateria. A rapidez de carregamento.
Contras
Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH6506BK Auriculares sem fios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH6506BK Auriculares sem fios
Lion77
12/09/2024
Deutschland
Preis Leistung
Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis
Ventajas
Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität
Contras
Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.