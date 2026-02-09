Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
TAH8000EWT/00
Sonido detallado y natural
Batería reemplazable
Reducción de ruido Pro
Hasta 70 horas de reproducción
Los altavoces de 40 mm con revestimiento de seda producen un sonido detallado, mientras que Dynamic Bass genera graves ricos y completos incluso a volúmenes bajos. La compatibilidad con los códecs LDAC y LC3 permite aprovechar al máximo el rendimiento de la transmisión de alta resolución y escuchar música a través de USB-C. Además, activa Spatial Audio en nuestra app para disfrutar de una experiencia más envolvente.
La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Cuando quieras oír lo que sucede a tu alrededor, el modo de conciencia del exterior deja que entren los sonidos externos. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.
Si estás en una llamada, los micrófonos dedicados y un algoritmo de reducción de ruido se combinan para captar claramente tu voz y reducir el ruido de fondo. Aunque estés en plena calle ajetreada en un día de mucho viento, tu voz se transmitirá claramente sin que el entorno distraiga a la persona con la que hablas.
4.0
de 4
15
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Bail62
09/02/2026
France
Parfait design et son
J ai ce casque est en suis plus que ravie un confort d'utilisation au top Une qualité de son magnifique , une connectivite simple est très rapidement vous conseille ce casque . Philips est une marque de confiance pour moi .
Ventajas
Qualité de son
Contras
Aucun
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH8000EWT Casque circum-aural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH8000EWT Casque circum-aural
GP31
19/01/2026
Nederland
Comfortabel en ideaal voor reizen
Ik heb deze koptelefoon getest en ben erg tevreden. Hij voelt stevig aan, maar is tegelijk zacht bij de oren, wat meteen een kwalitatieve indruk geeft. De koptelefoon wordt geleverd in een mooie en stevige hardcase die goede bescherming biedt. Daarnaast kan hij makkelijk worden opgevouwen, waardoor hij perfect in de case past en handig is om mee te nemen. Wat ik ook erg fijn vond, is dat er een AUX-kabel bij zit. Deze kwam goed van pas tijdens mijn vliegreis, omdat ik de koptelefoon zonder problemen kon gebruiken met het mediasysteem in het vliegtuig. Het geluid is van hoge kwaliteit: helder, krachtig en prettig om lange tijd naar te luisteren. De batterij gaat bovendien lang mee en is ook nog eens snel weer opgeladen. Ik heb de witte variant en het is mooi! Al met al vind ik dit een geweldige koptelefoon voor een goede prijs. Zeker een aanrader!
Ventajas
Harde case, Aux Cable, Noise cancelling
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor
Manon3838
19/01/2026
France
Pratique, esthétique, son clair et agreable.
Très bon casque pour ce prix. La boîte d'emballage/transport est très pratique et esthétique. Le casque est beau et très confortable. Le son est clair, agréable a écouter. L'atténuation du bruit environnant très agréable. Je l'ai pris en blanc et aucun problème se nettoie bien avec une lingette. Il existe bien des casques moins cher ou plus cher. Celui ci est un excellent compromis entre qualité et prix!
Ventajas
Prix, esthétique, son, confort
Contras
Changement des coussinets impossible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH8000EWT Casque circum-aural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH8000EWT Casque circum-aural