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Descatalogado

Auriculares supraaurales inal. audio alta resolución

TAH8505BK/00

4
| (8) Reseñas
Controla el silencio
Escucha la música, no la lluvia. Estos auriculares inalámbricos supraaurales te permiten controlar la función de reducción activa del ruido para adaptarse a tu situación. Gracias a sus 30 horas de tiempo de reproducción y a la carga rápida flexible, podrás usarlo durante todo el viaje
Ver todos los beneficios

auriculares con reducción de ruido activa

Controla el silencio

  • Imán de 40 mm con cierre posterior.

30 horas de reproducción o conversación (25 horas con ANC activada)

Estos auriculares están a la altura de cualquier tipo de viaje. Una sola carga solo tarda 2 horas y ofrece 30 horas de reproducción o de conversación sin reducción activa del ruido o 25 horas con reducción activa del ruido. Los dos niveles de carga rápida (carga muy rápida y carga rápida) te ofrecen 2 o 6 horas más de reproducción.

Reducción activa del ruido (ANC). Piérdete, pero no pierdas tu música.

Desconecta de todo con la reducción activa del ruido. Silencia el ruido del tren o de una oficina ajetreada con solo tocar un botón. Y si vas de un lado para otro, puedes escuchar tu música y seguir atento al ruido de la calle con el modo de conciencia del exterior.

Banda de sujeción suave y ajustable. Almohadillas suaves.

Desde listas de reproducción hasta podcasts, los altavoces acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias medias claras. Las suaves almohadillas cubren toda la oreja y crean un sellado que aísla el ruido externo de forma pasiva. La banda de sujeción es ligera, fácil de ajustar y suave para que los auriculares no se enreden en el pelo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

8

Reseñas

3
1

30/05/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen

Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .

Ventajas

Super geluid

Contras

Redelijk klem om je hoofd dus warm

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Esta reseña se realizó para TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

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Esta reseña se realizó para TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

02/11/2022

Deutschland

Deutschland

klasse

Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

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Esta reseña se realizó para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

01/06/2022

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Grosssartig

good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.

Ventajas

Very good sound.

Contras

volume is not so easy to set.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

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Esta reseña se realizó para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

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