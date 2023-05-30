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Descatalogado
TAH8505BK/00
Imán de 40 mm con cierre posterior.
Estos auriculares están a la altura de cualquier tipo de viaje. Una sola carga solo tarda 2 horas y ofrece 30 horas de reproducción o de conversación sin reducción activa del ruido o 25 horas con reducción activa del ruido. Los dos niveles de carga rápida (carga muy rápida y carga rápida) te ofrecen 2 o 6 horas más de reproducción.
Desconecta de todo con la reducción activa del ruido. Silencia el ruido del tren o de una oficina ajetreada con solo tocar un botón. Y si vas de un lado para otro, puedes escuchar tu música y seguir atento al ruido de la calle con el modo de conciencia del exterior.
Desde listas de reproducción hasta podcasts, los altavoces acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias medias claras. Las suaves almohadillas cubren toda la oreja y crean un sellado que aísla el ruido externo de forma pasiva. La banda de sujeción es ligera, fácil de ajustar y suave para que los auriculares no se enreden en el pelo.
4.0
de 4
8
Reseñas
Vaart
30/05/2023
Nederland
Comprador verificado
De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen
Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .
Ventajas
Super geluid
Contras
Redelijk klem om je hoofd dus warm
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Rambaldi
02/11/2022
Deutschland
klasse
Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
MihaiR
01/06/2022
Deutschland
Comprador verificado
Grosssartig
good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.
Ventajas
Very good sound.
Contras
volume is not so easy to set.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Los resultados reales pueden variar