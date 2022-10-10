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TAH9505BK/00
Reducción de ruido Pro
Asistente de Google integrado
Bluetooth multipunto
Control táctil
Cuando la canción merece toda tu atención, estos auriculares inalámbricos te permiten sumergirte en la música. Un micrófono externo y un micrófono interno se combinan para filtrar el ruido externo. Cubre el auricular derecho para activar el modo de conciencia y trae el mundo de vuelta.
Los auriculares redondos aportan un estilo inconfundible. El ajuste supraaural crea un sello que aísla pasivamente el ruido externo. Los controladores de 40 mm perfectamente sintonizados ofrecen graves profundos, medios equilibrados y altas frecuencias brillantes.
Mejora los graves. Baja el tono de los agudos. La aplicación Philips Headphones te pone al mando de la música que estás escuchando. Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predeterminados. También puedes cambiar entre los modos ANC presintonizados con un solo toque.
2.4
de 4
18
Reseñas
Jogi45
10/10/2022
Deutschland
Comprador verificado
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.
Ventajas
Gute Verarbeitung, Klang und Komfort
Contras
Kein aptx
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
20/06/2022
Suisse
Comprador verificado
Preis Leistung Top !!!
Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.
Ventajas
Langer Akku, kurze Ladezeit, super App
Contras
kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
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MTW64
11/09/2021
Nederland
Comprador verificado
Perfect voor je iPad en iPhone
Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.
Ventajas
Heerlijke en snelle bediening.
Contras
Geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
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La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.