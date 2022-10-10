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Auriculares inalámbricos supraaurales

TAH9505BK/00

2.4
| (18) Reseñas
Diseñado para sumergirse
Inspiración. Motivación. Concentración. Con una excelente reducción activa del ruido y un sonido nítido para las llamadas, estos auriculares supraaurales inalámbricos tienen todo lo que necesitas. El asistente de Google totalmente integrado te permite hacer muchas más cosas sin tener que usar las manos.
Ver todos los beneficios

Diseñado para sumergirse

  • Reducción de ruido Pro

  • Asistente de Google integrado

  • Bluetooth multipunto

  • Control táctil

Reducción de ruido activa híbrida. Céntrate donde desees

Reducción de ruido activa híbrida. Céntrate donde desees

Cuando la canción merece toda tu atención, estos auriculares inalámbricos te permiten sumergirte en la música. Un micrófono externo y un micrófono interno se combinan para filtrar el ruido externo. Cubre el auricular derecho para activar el modo de conciencia y trae el mundo de vuelta.

Diseño supraaural redondeado. Diseño elegante, sonido excepcional

Diseño supraaural redondeado. Diseño elegante, sonido excepcional

Los auriculares redondos aportan un estilo inconfundible. El ajuste supraaural crea un sello que aísla pasivamente el ruido externo. Los controladores de 40 mm perfectamente sintonizados ofrecen graves profundos, medios equilibrados y altas frecuencias brillantes.

Aplicación Philips Headphones. Control de sonido personalizado

Aplicación Philips Headphones. Control de sonido personalizado

Mejora los graves. Baja el tono de los agudos. La aplicación Philips Headphones te pone al mando de la música que estás escuchando. Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predeterminados. También puedes cambiar entre los modos ANC presintonizados con un solo toque.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.4

de 4

18

Reseñas

10/10/2022

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.

Ventajas

Gute Verarbeitung, Klang und Komfort

Contras

Kein aptx

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

20/06/2022

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Preis Leistung Top !!!

Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.

Ventajas

Langer Akku, kurze Ladezeit, super App

Contras

kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

11/09/2021

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Perfect voor je iPad en iPhone

Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.

Ventajas

Heerlijke en snelle bediening.

Contras

Geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

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