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4000 seriesAuriculares inalámbricos on-ear para niños

TAK4200MP/00

4.6

| (24) Reseñas | 94% ha recomendado este producto

2 Premios

Disponible en

Blue
Blue
Morado magenta
Morado magenta
Rosa
Rosa
Verde azulado cristal
Verde azulado cristal

Seguros, divertidos e ideales para viajar

Con luces LED de colores en los auriculares y una divertida función inalámbrica para compartir audio, estos auriculares están diseñados para encantar a los niños. El volumen está limitado para proteger sus oídos y un modo de viaje especial les permite escuchar de forma segura incluso en entornos más ruidosos.

Ver todos los beneficios

Seguros, divertidos e ideales para viajar

  • Auriculares inalámbricos on-ear

  • Volumen limitado a 85 dB

  • Luces LED. Audio compartido

  • Resistentes y plegables

Siempre seguros, siempre divertidos. Límites de volumen para casa y viajes*

Siempre seguros, siempre divertidos. Límites de volumen para casa y viajes*

Diseñados especialmente para ofrecer una protección adicional a los oídos de los más pequeños, estos auriculares tienen el volumen limitado a 75 dB para escuchar en casa o mientras estudian. Para escuchar en entornos más ruidosos fuera de casa, los padres pueden usar la aplicación Philips Headphones para establecer un límite de volumen de 85 dB en el modo de viaje.*

Comodidad para niños y facilidad de uso

Comodidad para niños y facilidad de uso

Los botones de control redondos de gran tamaño de la parte inferior de las almohadillas facilitan el uso de estos auriculares para los niños, mientras que los auriculares más pequeños con almohadillas suaves hacen que sean cómodos de llevar. La diadema de sujeción acolchada se ajusta fácilmente para ofrecer un ajuste perfecto y cuenta con puntos en la parte posterior que ayudan a los niños a ver en qué dirección deben colocarse los auriculares.

Diseño colorido con luces LED

Diseño colorido con luces LED

Los LED de colores de los cascos se combinan con el diseño multicolor de estos auriculares para que destaquen de todas las formas. Los LED se pueden configurar para que se iluminen con diferentes colores: Son ideales para los niños que quieren expresar su propio estilo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

24

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

1

24/10/2025

Sverige

Sverige

Mycket bra hörlurar

Min dotter har använt Philips TAK4200MP i några veckor och de fungerar riktigt bra. Ljudet är klart och volymbegränsningen gör att jag känner mig trygg med att hon inte spelar för högt. De mjuka öronkuddarna gör dem bekväma även under längre stunder, och Bluetooth-anslutningen är stabil. Hon älskar färgerna och lamporna på kåporna. Batteritiden är dessutom mycket bra – de håller flera dagar utan laddning. Ett utmärkt val för föräldrar som vill ha både kvalitet och säkerhet.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Fecha de uso 2024-09-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Fecha de uso 2024-09-24

24/09/2025

Sverige

Sverige

Fina hörlurar med barnanpassat ljud

Barnen hemma älskar dessa hörlurar. Ett stort plus att de har barnanpassad ljudnivå så slipper man oroa sig att hörseln påverkas negativt. Fina och lätthanterliga för barnen, bra komfort och barnen lärde sig snabbt att manövrera knapparna. En app går att ladda ner för föräldrarkontroll för speltidsgränser eller för att justera ljudnivå från standarsinställning till reseläge med 85dB istället för standard 75 dB. Hörlurarna går snabbt att ladda och har lång batteritid. En häftig feature är att de har led lampor som går att ställa in på hörselkåporna så de lyser i olika färger. Vi är mycket nöjda med dessa hörlurar och de får högsta betyg av oss.

Esta reseña se realizó para 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Fecha de uso 2025-08-24

Esta reseña se realizó para 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Fecha de uso 2025-08-24

15/09/2025

Italia

Italia

Ottime

Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Fecha de uso 2025-08-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Fecha de uso 2025-08-15

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Avisos legales

  1. Volumen limitado a 75 dB en el modo normal y a 85 dB en el modo de viaje, de conformidad con las normas EN 50332 para una escucha segura.