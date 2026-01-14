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TAM3205M2/12
Altavoces Bass Reflex
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, entrada de audio
Disfrutarás de un sonido estéreo nítido y claro con graves profundos, ya que los altavoces tipo estante sacan el máximo partido a la potente salida de 20 W (RMS), los woofers de 3" y los puertos Bass Reflex del sistema. El control digital del sonido te permite elegir entre estilos de sonido preestablecidos, desde música hasta radionovelas, y siempre obtendrás el mejor sonido para lo que escuches.
Música, pódcasts, noticias, novelas, deportes... ¡las opciones son ilimitadas! Puedes transmitir tu contenido a través de Bluetooth, sintonizar una radio FM o conectarte a otras fuentes como unidades flash por USB o tocadiscos mediante la entrada de audio. El sintonizador de radio digital con 20 presintonías ofrece una recepción cristalina y el reproductor de CD puede leer CD de MP3 y CD grabados.
Admite audio Bluetooth LE y el códec LC3 para ofrecer un sonido notablemente mejorado durante la transmisión. También admite Auracast, lo que permite transmitir al microsistema desde dispositivos inteligentes y altavoces compatibles con Auracast.
3.8
de 4
9
Reseñas
Oli19
14/01/2026
Portugal
Boa receção de rádio, som claro e potente, facilidade de uso, ideal para uma sala de estar.
Esta reseña se realizó para TAM3205M2 Sistema micro de música
Esta reseña se realizó para TAM3205M2 Sistema micro de música
Nanoulouloute27
22/06/2025
France
Ce produit une pépite
Ce produit est une pépite... La qualité du son est super. Son design est magnifique, il met en valeur ma veranda... c’est un plaisir de l’utiliser aussi pour la radio que pour les cd ou Bluetooth. Je peux l’utiliser aussi avec ma tablette pour le son... génial pour faire son sport en ligne. Je ne regrette pas de l’àvoir... et je n’ai pas fini d’en abuser...
Esta reseña se realizó para TAM3205M2 Microchaîne
Esta reseña se realizó para TAM3205M2 Microchaîne
Sallonn
03/06/2025
Nederland
Geweldige radio
Ik ben ontzettend tevreden met deze Philips radio! Het geluid is echt prachtig en helder, waardoor muziek en nieuws een genot zijn om naar te luisteren. Daarnaast vind ik het design mooi. Ook is hij heel eenvoudig in gebruik, een top product !
Ventajas
Goed geluid
Esta reseña se realizó para TAM3205M2 Micromuzieksysteem
Esta reseña se realizó para TAM3205M2 Micromuzieksysteem