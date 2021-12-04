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TAM3205/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Puerto USB para carga
18 W
Esta elegante microcadena te permite transmitir listas de reproducción y mucho más a través de Bluetooth, reproducir CD y escuchar la radio FM. El sintonizador de radio digital con 10 presintonías ofrece una recepción nítida y el reproductor de CD puede leer CD de MP3 y CD grabados.
Los altavoces de tipo estante ofrecen un sonido claro y graves de calidad desde los woofers de 3" y los puertos Bass Reflex. La salida máxima de 18 W ofrece un sonido decente en espacios más pequeños. Es perfecta para una oficina en casa o un dormitorio.
La unidad central en dos tonos y las carcasas de los altavoces recuerdan el diseño de los componentes Hi-Fi independientes. El dial de control de volumen con textura aporta una satisfactoria sensación analógica a su uso. En la parte frontal hay botones de reproducción y selección de fuente.
3.4
de 4
11
Reseñas
Donato42
04/12/2021
España
La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3
Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.
Ventajas
Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM3205 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM3205 Microcadena
KeMei
17/02/2022
Sverige
Bra produkt
Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM3205 Mikromusiksystem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM3205 Mikromusiksystem
Amadeu
28/11/2023
Portugal
Comprador verificado
Bom
Só falta na sintonia aparecer o nome das rádios ..
Ventajas
Preço
Contras
Não saber qual a rádio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM3205 Sistema micro de música
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM3205 Sistema micro de música