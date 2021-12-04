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  • Ideal para los sonidos que más te gustan
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Microcadena

TAM3205/12

3.4
| (11) Reseñas
Ideal para los sonidos que más te gustan
Escucha más de cada podcast y lista de reproducción en streaming. Redescubre tu colección de CD o sintoniza la radio. Esta microcadena de aspecto clásico suena genial en habitaciones más pequeñas y puedes conectar otras fuentes a través de USB o la entrada de audio.
Ver todos los beneficios

Ideal para los sonidos que más te gustan

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Puerto USB para carga

  • 18 W

Toda la música

Esta elegante microcadena te permite transmitir listas de reproducción y mucho más a través de Bluetooth, reproducir CD y escuchar la radio FM. El sintonizador de radio digital con 10 presintonías ofrece una recepción nítida y el reproductor de CD puede leer CD de MP3 y CD grabados.

Altavoces Bass Reflex con tonos graves más ricos

Los altavoces de tipo estante ofrecen un sonido claro y graves de calidad desde los woofers de 3" y los puertos Bass Reflex. La salida máxima de 18 W ofrece un sonido decente en espacios más pequeños. Es perfecta para una oficina en casa o un dormitorio.

Diseño clásico

La unidad central en dos tonos y las carcasas de los altavoces recuerdan el diseño de los componentes Hi-Fi independientes. El dial de control de volumen con textura aporta una satisfactoria sensación analógica a su uso. En la parte frontal hay botones de reproducción y selección de fuente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

11

Reseñas

04/12/2021

España

España

La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3

Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.

Ventajas

Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM3205 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM3205 Microcadena

17/02/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt

Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM3205 Mikromusiksystem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM3205 Mikromusiksystem

28/11/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Bom

Só falta na sintonia aparecer o nome das rádios ..

Ventajas

Preço

Contras

Não saber qual a rádio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM3205 Sistema micro de música

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM3205 Sistema micro de música

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