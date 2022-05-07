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TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Puerto USB para carga
Entrada de audio de 60 W
Esta elegante microcadena te permite transmitir listas de reproducción, reproducir CD y escuchar la radio DAB+/FM. El sintonizador de radio digital con 20 presintonías ofrece una recepción cristalina y el reproductor de CD puede leer CD de MP3 y CD grabados.
Estos altavoces de tipo estante ofrecen un sonido claro y unos graves de calidad gracias a su combinación de woofer, tweeter y puertos Bass Reflex. La salida máxima de 60 W aporta un sonido de gran tamaño a cualquier habitación. Son perfectos para el salón o una vivienda con espacios de concepto abierto.
La unidad central en dos tonos y las carcasas de los altavoces recuerdan el diseño de los componentes Hi-Fi independientes. El dial de control de volumen con textura aporta una satisfactoria sensación analógica a su uso. En la parte frontal hay botones de reproducción y selección de fuente.
4.0
de 4
42
Reseñas
Pepe.
07/05/2022
España
Comprador verificado
Producto con una calidad/precio excelente.
La Microcadena TAM4505 tiene una calidad de sonido excepcional. Me gustaría que en el botón Mode cuando elijo una modalidad (p.e. Aleatorio) se quedara fijo para la próxima vez que conecto el equipo.
Ventajas
Tiene unas prestaciones fabulosas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM4505 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM4505 Microcadena
Fer-ana
09/11/2021
España
Comprador verificado
Tiene todos los dispositivos que necesitab
Una de las grandes ventajas es la posibilidad a través de la toma USB conectar un pendrive con la música que te apasione
Ventajas
Sencillez, relación calidad-precio y prestaciones
Contras
Viene todos los mensajes en inglés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM4505 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
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Mikky Finn
07/01/2024
United Kingdom
Comprador verificado
Good Value
The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.
Ventajas
Plenty of features
Contras
Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM4505 Micro Music System
Sí, recomiendo este producto
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