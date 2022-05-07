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  • Diseño elegante. Sonidos excelentes.
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Microcadena

TAM4505/12

4
| (42) Reseñas
Diseño elegante. Sonidos excelentes.
Enriquece tu escucha en casa con esta microcadena de aspecto clásico. Disfruta de la gran nitidez de la radio digital DAB+/FM, reproduce en streaming música y podcasts y escucha tus CD, todo con un sonido de 60 W excelente. Puedes conectar otras fuentes mediante USB o entrada de audio.
Ver todos los beneficios

Diseño elegante. Sonidos excelentes.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • Puerto USB para carga

  • Entrada de audio de 60 W

Toda la música

Esta elegante microcadena te permite transmitir listas de reproducción, reproducir CD y escuchar la radio DAB+/FM. El sintonizador de radio digital con 20 presintonías ofrece una recepción cristalina y el reproductor de CD puede leer CD de MP3 y CD grabados.

Altavoces Bass Reflex con tonos graves más ricos

Estos altavoces de tipo estante ofrecen un sonido claro y unos graves de calidad gracias a su combinación de woofer, tweeter y puertos Bass Reflex. La salida máxima de 60 W aporta un sonido de gran tamaño a cualquier habitación. Son perfectos para el salón o una vivienda con espacios de concepto abierto.

Diseño clásico

La unidad central en dos tonos y las carcasas de los altavoces recuerdan el diseño de los componentes Hi-Fi independientes. El dial de control de volumen con textura aporta una satisfactoria sensación analógica a su uso. En la parte frontal hay botones de reproducción y selección de fuente.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

42

Reseñas

07/05/2022

España

España

Comprador verificado

Producto con una calidad/precio excelente.

La Microcadena TAM4505 tiene una calidad de sonido excepcional. Me gustaría que en el botón Mode cuando elijo una modalidad (p.e. Aleatorio) se quedara fijo para la próxima vez que conecto el equipo.

Ventajas

Tiene unas prestaciones fabulosas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM4505 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM4505 Microcadena

09/11/2021

España

España

Comprador verificado

Tiene todos los dispositivos que necesitab

Una de las grandes ventajas es la posibilidad a través de la toma USB conectar un pendrive con la música que te apasione

Ventajas

Sencillez, relación calidad-precio y prestaciones

Contras

Viene todos los mensajes en inglés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM4505 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM4505 Microcadena

07/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Good Value

The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.

Ventajas

Plenty of features

Contras

Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM4505 Micro Music System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM4505 Micro Music System

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