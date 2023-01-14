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Altav. de 40 mm, cerrados parte post.
Supraaural
Estos auriculares están a la altura de cualquier tipo de viaje. Una sola carga solo tarda 2 horas y ofrece 30 horas de reproducción o de conversación sin reducción activa del ruido o 25 horas con reducción activa del ruido. Los dos niveles de carga rápida (carga muy rápida y carga rápida) te ofrecen 2 o 6 horas más de reproducción.
Desconecta de todo con la reducción activa del ruido. Silencia el ruido del tren o de una oficina ajetreada con solo tocar un botón. Y si vas de un lado para otro, puedes escuchar tu música y seguir atento al ruido de la calle con el modo de conciencia del exterior.
Desde listas de reproducción hasta podcasts, los altavoces acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias medias claras. Las suaves almohadillas cubren toda la oreja y crean un sellado que aísla el ruido externo de forma pasiva. La banda de sujeción es ligera, fácil de ajustar y suave para que los auriculares no se enreden en el pelo.
4.1
de 4
189
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Garaujoc
14/01/2023
España
Comprador verificado
Los mejores !!!
Su autonomía es insuperable !!! La calidad del audio es muy biena !!! Recomendados al 100%
Ventajas
La batería y calidad del audio insuperables !!
Contras
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPH805BK Auriculares supraaurales inal. audio alta resolución
Sí, recomiendo este producto
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Xindasvinto
26/12/2021
España
Parte de la promoción
Comprador verificado
Fantástico producto
Dudo mucho que pueda existir algo mejor que estos auriculares
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPH805BK Auriculares supraaurales inal. audio alta resolución
Sí, recomiendo este producto
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Reolina
13/04/2020
España
Impresionante diseño
Son muy comodos y el sistema de reduccion de ruidos es realmente efectivo
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar