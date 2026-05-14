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TAR1509/00
FM/AM
Sintonización analógica
Funciona con pilas
Disfruta de un sonido claro y nítido de tus emisoras favoritas con esta radio FM/AM superportátil. La sintonización analógica te ayuda a encontrar lo que buscas, y la antena telescópica larga ofrece la mejor recepción en cualquier lugar.
Dos ruedas selectoras permiten sintonizar la radio y controlar el volumen, mientras que un práctico conmutador lateral permite cambiar entre las ondas FM y AM. La gran ventana de sintonización nítida te permite ver qué frecuencia estás sintonizado, y un indicador LED se enciende cuando la señal es intensa.
Esta radio analógica es lo suficientemente pequeña como para llevarla en el bolsillo o colgarla de la muñeca con el cordón incluido. 2 pilas AAA alimentan el sonido, y un puerto para auriculares te permite escuchar en privado: perfecto para ponerte el partido mientras compras.
3.8
de 4
4
Reseñas
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Ventajas
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Contras
No incluye auriculares ni pilas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Ventajas
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Contras
En principio nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Sí, recomiendo este producto
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560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil
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