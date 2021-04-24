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TAST702BK/00
Controladores de 6 mm/cierre post.
Intrauditivo
6 y 18 horas de tiempo de reproducción
Ajuste seguro
Los tres tamaños de las cubiertas de las almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto. Las puntas de alas flexibles se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Por duro que sea el entrenamiento, estos auriculares deportivos seguirán en su sitio.
Por duro que sea el entrenamiento, estos auriculares seguirán en su sitio. Las puntas de alas flexibles se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Las cubiertas de las almohadillas de goma, disponibles en tamaño pequeño, mediano y grande, te permiten conseguir una fijación intrauditiva perfecta.
Los botones fáciles de usar permiten poner en pausa la lista de reproducción y responder a una llamada, todo ello sin tocar el smartphone. Los audífonos están listos para emparejarse en cuanto se activa la función Bluetooth. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.
3.4
de 4
9
Reseñas
FRANK1313
24/04/2021
España
TIENE BUENAS FUNCIONES
ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Aldo787
24/03/2021
Italia
TOP TOP TOP
Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP
Ventajas
Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove
Contras
non semplicissima la prima configurazione Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Löp-Aspen
20/06/2020
Sverige
Bra för löpning!
Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!
Ventajas
Tar bort äckel-päckel
Contras
Nej
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
Los resultados reales pueden variar