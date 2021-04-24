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  • Olvidate de los cables.
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7000 seriesAuriculares inalámbricos

TAST702BK/00

3.4
| (9) Reseñas
Olvidate de los cables.
Estos auriculares deportivos intrauditivos realmente inalámbricos son resistentes al sudor. La resistencia a las salpicaduras IPX5 y la tecnología de limpieza por rayos UV te permitirán mantenerte fresco en todo momento. El estuche de carga portátil te permite disfrutar de hasta 24 horas de tiempo de reproducción.
Ver todos los beneficios

Entrená con libertad.

Olvidate de los cables.

  • Controladores de 6 mm/cierre post.

  • Intrauditivo

  • 6 y 18 horas de tiempo de reproducción

  • Ajuste seguro

Puntas de alas de goma suave. Seguras y cómodas

Los tres tamaños de las cubiertas de las almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto. Las puntas de alas flexibles se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Por duro que sea el entrenamiento, estos auriculares deportivos seguirán en su sitio.

Sellado perfecto, con gran aislamiento del ruido pasivo

Por duro que sea el entrenamiento, estos auriculares seguirán en su sitio. Las puntas de alas flexibles se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Las cubiertas de las almohadillas de goma, disponibles en tamaño pequeño, mediano y grande, te permiten conseguir una fijación intrauditiva perfecta.

Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth

Los botones fáciles de usar permiten poner en pausa la lista de reproducción y responder a una llamada, todo ello sin tocar el smartphone. Los audífonos están listos para emparejarse en cuanto se activa la función Bluetooth. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

9

Reseñas

3

24/04/2021

España

España

TIENE BUENAS FUNCIONES

ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

24/03/2021

Italia

Italia

TOP TOP TOP

Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP

Ventajas

Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove

Contras

non semplicissima la prima configurazione Bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

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Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

20/06/2020

Sverige

Sverige

Bra för löpning!

Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!

Ventajas

Tar bort äckel-päckel

Contras

Nej

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

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Esta reseña se realizó para 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

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