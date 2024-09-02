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TAT2149BK/00
Pequeños, pero potentes
Con un diseño comodísimo y un aspecto excepcional, apenas notarás que llevas puestos estos pequeños auriculares inalámbricos durante todo el día. Su potencia no tiene nada que ver con su tamaño, ya que cuentan con un sonido espectacular y unos graves extra a bajo volumen. ¿Vas a salir? Puedes llevar el estuche hasta en un llavero.
Auriculares pequeños realmente inalámbricos
Estuche de carga de llavero
Sonido natural y graves dinámicos
Llamadas nítidas
Nuestros auriculares realmente inalámbricos más pequeños hasta la fecha cuentan con un diseño discreto que se ajusta a la perfección y ofrecen una sensación cómoda, incluso al usarlos todo el día. Los auriculares se colocan en el oído externo para no tener que introducirlos en el canal auditivo: si necesitas un poco más de agarre, hay tres tamaños de fundas de silicona (incluidas) entre las que elegir.
Puede que estos auriculares realmente inalámbricos sean pequeños, pero no tendrás que subir el volumen para conseguir el mejor sonido de sus altavoces de 10 mm. Activa los graves dinámicos en el auricular izquierdo o en la aplicación Philips Headphones y disfruta de toda la potencia de tus líneas de bajo favoritas, incluso al escuchar música en silencio.
Tu voz se oirá con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz a la vez que un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.
Opiniones