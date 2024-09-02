Auriculares superpequeños. Ajuste supercómodo

Nuestros auriculares realmente inalámbricos más pequeños hasta la fecha cuentan con un diseño discreto que se ajusta a la perfección y ofrecen una sensación cómoda, incluso al usarlos todo el día. Los auriculares se colocan en el oído externo para no tener que introducirlos en el canal auditivo: si necesitas un poco más de agarre, hay tres tamaños de fundas de silicona (incluidas) entre las que elegir.