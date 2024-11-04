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Descatalogado

Auriculares realmente inalámbricos

TAT3508WT/00

3.2
| (12) Reseñas
Fluye a lo largo del día entre música y llamadas
¡No dejes de darlo todo! Estos auriculares realmente inalámbricos con reducción de ruido suenan genial y reducen el ruido del viento para que te sumerjas en tus canciones y disfrutes de llamadas nítidas mientras te desplazas. Lleva el estuche de carga en el bolsillo y disfruta del día.
Ver todos los beneficios

Fluye a lo largo del día entre música y llamadas

  • Sonido natural

  • Reducción de ruido

  • Llamadas más nítidas allá donde vayas

  • Audio Bluetooth LE*

Escucha siempre tu música con reducción de ruido

Escucha siempre tu música con reducción de ruido

La reducción de ruido te aísla del ruido externo, incluido el viento, para que puedas centrarte en tus canciones o llamadas. Déjala en modo automático o usa la aplicación Philips Headphones para ajustarla. ¿Quieres oír más de lo que ocurre a tu alrededor? Toca un auricular para activar el modo de conciencia del exterior.

Llamadas más nítidas allá donde vayas. Te oirán a ti, no el ruido

Llamadas más nítidas allá donde vayas. Te oirán a ti, no el ruido

Durante las llamadas, un micrófono dedicado recoge el sonido de tu voz mientras un algoritmo de IA elimina el ruido de fondo del entorno que te rodea. Así, la persona con quien hables te oirá a ti y no el tráfico o las voces de la gente a tu alrededor.

Mejor conectividad y sonido. Bluetooth de nueva generación*

Mejor conectividad y sonido. Bluetooth de nueva generación*

Estos auriculares funcionan con dispositivos compatibles con Bluetooth LE Audio y el códec LC3 para ofrecerte una conexión más estable y un sonido notablemente mejor. El sonido no se entrecortará al escuchar música o atender llamadas en zonas urbanas, y prácticamente no hay retardo al ver películas o jugar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 4

12

Reseñas

04/11/2024

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Top Produkt

Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor

Ventajas

Tolles Tragegefühl

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

25/06/2024

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Sehr guter ton

Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .

Ventajas

Lange Akkudauer , guter klang

Contras

keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

26/12/2024

Danmark

Danmark

Comprador verificado

Opfylder mine krav

Bedre lyd end forventet, så glad for produktet og bruger det både til musik og lydbøger

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner

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