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Descatalogado
TAT3508WT/00
Sonido natural
Reducción de ruido
Llamadas más nítidas allá donde vayas
Audio Bluetooth LE*
La reducción de ruido te aísla del ruido externo, incluido el viento, para que puedas centrarte en tus canciones o llamadas. Déjala en modo automático o usa la aplicación Philips Headphones para ajustarla. ¿Quieres oír más de lo que ocurre a tu alrededor? Toca un auricular para activar el modo de conciencia del exterior.
Durante las llamadas, un micrófono dedicado recoge el sonido de tu voz mientras un algoritmo de IA elimina el ruido de fondo del entorno que te rodea. Así, la persona con quien hables te oirá a ti y no el tráfico o las voces de la gente a tu alrededor.
Estos auriculares funcionan con dispositivos compatibles con Bluetooth LE Audio y el códec LC3 para ofrecerte una conexión más estable y un sonido notablemente mejor. El sonido no se entrecortará al escuchar música o atender llamadas en zonas urbanas, y prácticamente no hay retardo al ver películas o jugar.
3.2
de 4
12
Reseñas
Super Knüff
04/11/2024
Deutschland
Comprador verificado
Top Produkt
Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor
Ventajas
Tolles Tragegefühl
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Bendersop
25/06/2024
Suisse
Comprador verificado
Sehr guter ton
Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .
Ventajas
Lange Akkudauer , guter klang
Contras
keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
FioH
26/12/2024
Danmark
Comprador verificado
Opfylder mine krav
Bedre lyd end forventet, så glad for produktet og bruger det både til musik og lydbøger
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Requiere una actualización de software. La aplicación Philips Headphones te avisará cuando la versión de software más reciente esté disponible.