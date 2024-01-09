ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música
  • Tu vida, tus movimientos, tu música

Descatalogado

Auriculares realmente inalámbricos

TAT5506BK/00

5
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
Tu vida, tus movimientos, tu música
Para música o llamadas, estos atractivos auriculares verdaderamente inalámbricos están listos para su uso. La cancelación activa de ruido Pro reduce el ruido de fondo, por lo que son perfectos para escuchar en exteriores o durante los desplazamientos. Disfruta de una fijación cómoda y segura. Además, su aspecto metalizado añade un toque de diseño.
Ver todos los beneficios

Tu vida, tus movimientos, tu música

  • Reducción de ruido Pro

  • Dos micrófonos para llamadas nítidas

  • Estuche de carga inalámbrica

  • Protección IPX5 contra el agua

Diseño elegante con reducción de ruido Pro

Diseño elegante con reducción de ruido Pro

Estos auriculares realmente inalámbricos no solo tienen un diseño fantástico, sino que además te permiten concentrarte. La tecnología avanzada de cancelación activa de ruido filtra los sonidos no deseados y el modo de conciencia del exterior te permite escuchar el mundo que te rodea. Activa el modo de mejora de la voz en la aplicación Philips Headphones para hablar con alguien cercano sin necesidad de quitarte un auricular.

Gran sonido gracias a los altavoces de neodimio de 10 mm

Gran sonido gracias a los altavoces de neodimio de 10 mm

Mientras te desplazas. En el tren. En el parque o en el gimnasio. Independientemente de dónde estés, los altavoces perfectamente ajustados de 10 mm te ofrecen un gran sonido con canciones, listas de reproducción y mucho más. Si te quitas un auricular, la música se para. Ponte el auricular de nuevo y la música se iniciará.

Llamadas nítidas con un auricular o los dos

Llamadas nítidas con un auricular o los dos

Gracias a los dos micrófonos centrados en el sonido de tu voz, te escucharán de forma clara. Además, puedes duplicar el tiempo de conversación utilizando un auricular mientras el otro se carga. Los micrófonos se asignan automáticamente al auricular que estás utilizando y solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del auricular actual se esté agotando.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

09/01/2024

France

France

Top j’adore avec un son excellent

J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .

Ventajas

Son et batterie

Contras

Boîtier gros

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT5506BK Casque True Wireless

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT5506BK Casque True Wireless

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.