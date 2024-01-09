Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
Reducción de ruido Pro
Dos micrófonos para llamadas nítidas
Estuche de carga inalámbrica
Protección IPX5 contra el agua
Estos auriculares realmente inalámbricos no solo tienen un diseño fantástico, sino que además te permiten concentrarte. La tecnología avanzada de cancelación activa de ruido filtra los sonidos no deseados y el modo de conciencia del exterior te permite escuchar el mundo que te rodea. Activa el modo de mejora de la voz en la aplicación Philips Headphones para hablar con alguien cercano sin necesidad de quitarte un auricular.
Mientras te desplazas. En el tren. En el parque o en el gimnasio. Independientemente de dónde estés, los altavoces perfectamente ajustados de 10 mm te ofrecen un gran sonido con canciones, listas de reproducción y mucho más. Si te quitas un auricular, la música se para. Ponte el auricular de nuevo y la música se iniciará.
Gracias a los dos micrófonos centrados en el sonido de tu voz, te escucharán de forma clara. Además, puedes duplicar el tiempo de conversación utilizando un auricular mientras el otro se carga. Los micrófonos se asignan automáticamente al auricular que estás utilizando y solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del auricular actual se esté agotando.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Noël 75
09/01/2024
France
Top j’adore avec un son excellent
J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .
Ventajas
Son et batterie
Contras
Boîtier gros
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT5506BK Casque True Wireless
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT5506BK Casque True Wireless