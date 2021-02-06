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Auriculares

TAUE100BK/00

5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Sonido de graves
Con rendimiento de graves mejorado, estos auriculares intrauditivos llevan la mejor música cómodamente a tus oídos.
Ver todos los beneficios

para mayor calidad de sonido

Sonido de graves

  • Sonido increíble

  • Ajuste anatómico

Parlante con controlador de neodimio: sonido puro y equilibrado

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

Controladores de parlante de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Controladores de parlante de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Los controladores de parlante de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.

Este diseño ergonómico se ajusta perfectamente al canal auditivo

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Opiniones

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5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

06/02/2021

España

España

GENIALES

Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)

Ventajas

Muy buen sonido

Contras

Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUE100BK Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUE100BK Auriculares

20/11/2020

France

France

Des supers écouteurs

Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!

Ventajas

Qualité de son, confort, basses

Contras

Aucun

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUE100WT Casque

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUE100WT Casque

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