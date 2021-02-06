Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Sonido increíble
Ajuste anatómico
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.
Los controladores de parlante de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.
0
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
06/02/2021
España
GENIALES
Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)
Ventajas
Muy buen sonido
Contras
Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUE100BK Auriculares
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUE100BK Auriculares
Ramzi69
20/11/2020
France
Des supers écouteurs
Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!
Ventajas
Qualité de son, confort, basses
Contras
Aucun
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUE100WT Casque
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUE100WT Casque