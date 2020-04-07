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TAUN102BK/00
Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr.
Intrauditivo
7 horas de reproducción
La tecnología de carga rápida ofrece una rápida descarga de energía cuando la batería se está agotando. Con tan solo 15 minutos de carga se consiguen 90 minutos de reproducción.
Los auriculares intrauditivos disponen de auriculares ondulados magnéticos que garantizan de forma inteligente un almacenamiento fácil y limpio. Los imanes están integrados en la parte posterior de cada auricular para que se mantengan juntos, sin enredos ni complicaciones. Solo tienes que juntar la parte posterior de los auriculares hasta que oigas un clic, guardarlos junto con el cable plano antienredos y meterlos en la mochila. Después, podrás recuperarlos fácilmente en cualquier momento.
2.8
de 4
4
Reseñas
ESFL
07/04/2020
España
Calidad de sonido y duración bateria.
Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.
Ventajas
Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".
Contras
El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
H Oosterhuis
18/09/2020
Nederland
mooi geluid voor redelijke prijs
Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.
Ventajas
goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur
Contras
te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
Sí, recomiendo este producto
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DonnaMaka
13/11/2023
España
AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%
Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!
Ventajas
ligereza del producto
Contras
lo antes mencionado
Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono