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  • Libertad inalámbrica
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3000 seriesAuriculares inalámbricos con micrófono

TAUN102BK/00

2.8
| (4) Reseñas
Libertad inalámbrica
Los modernos y compactos auriculares intrauditivos Bluetooth ofrecen un sonido potente con hasta 7 horas de diversión musical inalámbrica. Solución portátil para un uso cómodo.
Ver todos los beneficios

Sonido potente.

Libertad inalámbrica

  • Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr.

  • Intrauditivo

  • 7 horas de reproducción

Comodidad y aislamiento del ruido pasivo

Tecnología de carga rápida

La tecnología de carga rápida ofrece una rápida descarga de energía cuando la batería se está agotando. Con tan solo 15 minutos de carga se consiguen 90 minutos de reproducción.

Auriculares ondulados magnéticos que garantizan un almacenamiento fácil y limpio

Los auriculares intrauditivos disponen de auriculares ondulados magnéticos que garantizan de forma inteligente un almacenamiento fácil y limpio. Los imanes están integrados en la parte posterior de cada auricular para que se mantengan juntos, sin enredos ni complicaciones. Solo tienes que juntar la parte posterior de los auriculares hasta que oigas un clic, guardarlos junto con el cable plano antienredos y meterlos en la mochila. Después, podrás recuperarlos fácilmente en cualquier momento.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 4

4

Reseñas

3
2

07/04/2020

España

España

Calidad de sonido y duración bateria.

Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.

Ventajas

Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".

Contras

El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

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18/09/2020

Nederland

Nederland

mooi geluid voor redelijke prijs

Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.

Ventajas

goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur

Contras

te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

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13/11/2023

España

España

AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%

Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!

Ventajas

ligereza del producto

Contras

lo antes mencionado

Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

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