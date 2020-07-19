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Paga con Klarna
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Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr.
Bluetooth®
Negro
Disfruta de hasta 3 horas de reproducción con una sola carga. Si llevas el estuche totalmente cargado, disfrutarás de 9 horas adicionales en varias cargas. Solo tienes que introducir los auriculares en el estuche cada vez que necesiten carga. El proceso de carga completa dura 2 horas.
Puedes disfrutar del sonido con una comodidad real gracias al diseño ligero y adaptable.
Los altavoces acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que ocurre a tu alrededor.
3.8
de 4
11
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Jan F
19/07/2020
Nederland
Comprador verificado
Uitstekende muziekweergave
Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Jazzyclub
12/03/2020
Italia
OTTIMO ACQUISTO
pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)
Ventajas
comode pratiche lunga durata
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUT102BK Cuffie wireless
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUT102BK Cuffie wireless
oaseel
14/01/2020
Sverige
prisvärda!
Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.
Ventajas
bra bas. ganska bra reducering.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUT102BK Trådlösa hörlurar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUT102BK Trådlösa hörlurar