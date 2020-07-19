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Auriculares inalámbricos

TAUT102BK/00

3.8
| (11) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Diseñado para ti
Disfruta del sonido con total comodidad. Estos auriculares intrauditivos ofrecen una verdadera libertad inalámbrica y un diseño pequeño que se ajusta de forma segura. Con el pequeño estuche de carga, que cabe perfectamente en los bolsillos y en el bolso, dispondrás de hasta 12 horas de tiempo de reproducción.
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Diseñado para ti

  • Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr.

  • Bluetooth®

  • Negro

Disfruta de hasta 12 horas de reproducción con el estuche de carga

Disfruta de hasta 3 horas de reproducción con una sola carga. Si llevas el estuche totalmente cargado, disfrutarás de 9 horas adicionales en varias cargas. Solo tienes que introducir los auriculares en el estuche cada vez que necesiten carga. El proceso de carga completa dura 2 horas.

Auriculares de diseño pequeño.

Puedes disfrutar del sonido con una comodidad real gracias al diseño ligero y adaptable.

Altavoces acústicos de neodimio de 6 mm. Gran sonido, graves potentes

Los altavoces acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que ocurre a tu alrededor.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 4

11

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

19/07/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Uitstekende muziekweergave

Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

12/03/2020

Italia

Italia

OTTIMO ACQUISTO

pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)

Ventajas

comode pratiche lunga durata

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUT102BK Cuffie wireless

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUT102BK Cuffie wireless

14/01/2020

Sverige

Sverige

prisvärda!

Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.

Ventajas

bra bas. ganska bra reducering.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUT102BK Trådlösa hörlurar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUT102BK Trådlösa hörlurar

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