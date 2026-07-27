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  • Descubre el poder de la limpieza, sin esfuerzo
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Philips Serie 3000Aspiradora sin cable

XC3031/01

Descubre el poder de la limpieza, sin esfuerzo
La limpieza es pan comido con la ligera serie 3000 de Philips. Ofrece una potente capacidad de aspiración en suelos duros gracias a su tecnología PowerCyclone e ilumina el polvo oculto con el cepillo con luz LED. Te espera una limpieza fácil y cómoda.
Ver todos los beneficios

Hasta 60 minutos de limpieza por carga(1)

Descubre el poder de la limpieza, sin esfuerzo

  • Batería extraíble de 25,2V, hasta 60 min

  • Filtración en 3 etapas

  • PowerCyclone 8

  • Cepillo con luz LED

PowerCyclone 8: gran potencia de aspiración con mínimo consumo de batería (8)

PowerCyclone 8: gran potencia de aspiración con mínimo consumo de batería (8)

El PowerCyclone 8 y el motor digital PowerBlade funcionan conjuntamente para generar un potente flujo de aire (hasta 820 l/min(3)) con bajo consumo. ¿El resultado? Recoge completamente el polvo y la suciedad con un mayor tiempo de funcionamiento especialmente en suelos duros.

El cepillo con luz LED para suelos duros revela el polvo y guía el movimiento

El cepillo con luz LED para suelos duros revela el polvo y guía el movimiento

Haz que cada movimiento cuente con nuestro cepillo con luz LED, que captura hasta el 99 % del polvo y la suciedad en el ajuste más alto(4). Ilumina las diminutas partículas de polvo proyectando luz en el ángulo exacto, para que sepas exactamente dónde limpiar. El cepillo está diseñado para deslizarse muy cerca de las paredes y los bordes, para capturar las partículas de polvo rebeldes. No deja ni una mota de polvo.

Fácil limpieza gracias a la opción de aspiradora de mano y los accesorios

Fácil limpieza gracias a la opción de aspiradora de mano y los accesorios

Dentro de los armarios, en las esquinas o en estantes altos, la serie 3000 de Philips no tiene límites. Se transforma en una aspiradora de mano para facilitar su transporte. La boquilla estrecha larga permite alcanzar espacios estrechos. La herramienta de combinación 2 en 1 cambia fácilmente entre un cepillo suave para quitar el polvo de superficies delicadas y una boquilla estrecha para rincones difíciles.

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Avisos legales

  1. (1) Modo Normal, solo de mano

  2. (2) Modo normal, solo de mano/modo Turbo, solo de mano

  3. (3) En modo Turbo

  4. (4) En suelos duros en modo Turbo

  5. (5) Modo normal, solo de mano/en modo Turbo, solo de mano

  6. (6) Tamaño de partícula de más de 0,5 μm

  7. (7) En suelos duros con boquilla para limpieza en seco

  8. (8) Modo Turbo, solo en modo de mano