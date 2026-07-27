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XC3031/01
Batería extraíble de 25,2V, hasta 60 min
Filtración en 3 etapas
PowerCyclone 8
Cepillo con luz LED
El PowerCyclone 8 y el motor digital PowerBlade funcionan conjuntamente para generar un potente flujo de aire (hasta 820 l/min(3)) con bajo consumo. ¿El resultado? Recoge completamente el polvo y la suciedad con un mayor tiempo de funcionamiento especialmente en suelos duros.
Haz que cada movimiento cuente con nuestro cepillo con luz LED, que captura hasta el 99 % del polvo y la suciedad en el ajuste más alto(4). Ilumina las diminutas partículas de polvo proyectando luz en el ángulo exacto, para que sepas exactamente dónde limpiar. El cepillo está diseñado para deslizarse muy cerca de las paredes y los bordes, para capturar las partículas de polvo rebeldes. No deja ni una mota de polvo.
Dentro de los armarios, en las esquinas o en estantes altos, la serie 3000 de Philips no tiene límites. Se transforma en una aspiradora de mano para facilitar su transporte. La boquilla estrecha larga permite alcanzar espacios estrechos. La herramienta de combinación 2 en 1 cambia fácilmente entre un cepillo suave para quitar el polvo de superficies delicadas y una boquilla estrecha para rincones difíciles.
Opiniones
(1) Modo Normal, solo de mano
(2) Modo normal, solo de mano/modo Turbo, solo de mano
(3) En modo Turbo
(4) En suelos duros en modo Turbo
(5) Modo normal, solo de mano/en modo Turbo, solo de mano
(6) Tamaño de partícula de más de 0,5 μm
(7) En suelos duros con boquilla para limpieza en seco
(8) Modo Turbo, solo en modo de mano