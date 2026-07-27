El cepillo con luz LED para suelos duros revela el polvo y guía el movimiento

Haz que cada movimiento cuente con nuestro cepillo con luz LED, que captura hasta el 99 % del polvo y la suciedad en el ajuste más alto(4). Ilumina las diminutas partículas de polvo proyectando luz en el ángulo exacto, para que sepas exactamente dónde limpiar. El cepillo está diseñado para deslizarse muy cerca de las paredes y los bordes, para capturar las partículas de polvo rebeldes. No deja ni una mota de polvo.