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XU2100/15
Aspira y friega en una sola pasada
Duplica la potencia de aspiración¹
Navegación por radar LDS
Estación de vaciado automático compacta
Personalización con la app HomeRun
El robot aspira y friega suelos duros en una sola pasada para eliminar la fina capa de polvo que se acumula en el suelo cada día. Elimina más polvo fino que únicamente aspirando, lo que garantiza pies limpios aunque camines descalzo.
Disfruta de 70 días² de comodidad sin complicaciones con la elegante estación de vaciado automático. El robot se vacía automáticamente en la estación de vaciado automático. La estación cuenta con una bolsa S-bag de 3 litros que puede contener hasta 70 días de polvo y suciedad para ahorrarte la molestia de tener que vaciarla. La S-bag universal se puede eliminar higiénicamente sin esparcir el polvo, lo que es ideal para personas con asma y alergias.
El robot tiene el doble de potencia de aspiración¹, por lo que puede recoger suciedad grande como migas y pelo de mascotas. Lidia con la suciedad diaria acumulada en los suelos, además de eliminar el polvo más fino de alfombras y moquetas³.
Opiniones
1 - En comparación con XU2100/10 y XU2100/20.
2 - Según el contexto y la intensidad de uso
3 - Probado con el modo de solo aspirado en el ajuste de potencia de aspiración más alto.
4 - Probado con el modo de solo aspirado en el ajuste de potencia de aspiración más bajo.
5 - En comparación con el tamaño de la estación del HomeRun serie 3000 modelo XU3100.