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Serie 2000Robot aspirador

XU2100/25

Descubre la comodidad de volver a una casa limpia
Limpieza sin esfuerzo: nuestro robot aspira y friega con hasta el doble de potencia de aspiración¹. Disfruta de 70 días² de comodidad sin complicaciones con la elegante estación de vaciado automático. Descubre una limpieza avanzada adaptada a las necesidades de tu hogar.
Ver todos los beneficios

Limpieza diaria en seco y húmedo sin esfuerzo.

Descubre la comodidad de volver a una casa limpia

  • Aspira y friega en una sola pasada

  • Duplica la potencia de aspiración¹

  • Navegación por radar LDS

  • Estación de vaciado automático compacta

  • Personalización con la app HomeRun

Aspira y friega en una sola pasada: limpia el polvo y la suciedad sin esfuerzo

Aspira y friega en una sola pasada: limpia el polvo y la suciedad sin esfuerzo

El robot aspira y friega suelos duros en una sola pasada para eliminar la fina capa de polvo que se acumula en el suelo cada día. Elimina más polvo fino que únicamente aspirando, lo que garantiza pies limpios aunque camines descalzo.

70 días de comodidad sin complicaciones con la estación de vaciado automático

70 días de comodidad sin complicaciones con la estación de vaciado automático

Disfruta de 70 días² de comodidad sin complicaciones con la elegante estación de vaciado automático. El robot se vacía automáticamente en la estación de vaciado automático. La estación cuenta con una bolsa S-bag de 3 litros que puede contener hasta 70 días de polvo y suciedad para ahorrarte la molestia de tener que vaciarla. La S-bag universal se puede eliminar higiénicamente sin esparcir el polvo, lo que es ideal para personas con asma y alergias.

Potencia de aspiración ultrafuerte para recoger el polvo y la suciedad

Potencia de aspiración ultrafuerte para recoger el polvo y la suciedad

El robot tiene el doble de potencia de aspiración¹, por lo que puede recoger suciedad grande como migas y pelo de mascotas. Lidia con la suciedad diaria acumulada en los suelos, además de eliminar el polvo más fino de alfombras y moquetas³.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. 1 - En comparación con XU2100/10 y XU2100/20.

  2. 2 - Según el contexto y la intensidad de uso

  3. 3 - Probado con la menor potencia de aspiración y el ajuste de humedad de la mopa en modo de aspirado y fregado.

  4. 4 - Probado con el modo de solo aspirado en el ajuste de potencia de aspiración más bajo.