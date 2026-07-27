70 días de comodidad sin complicaciones con la estación de vaciado automático

Disfruta de 70 días² de comodidad sin complicaciones con la elegante estación de vaciado automático. El robot se vacía automáticamente en la estación de vaciado automático. La estación cuenta con una bolsa S-bag de 3 litros que puede contener hasta 70 días de polvo y suciedad para ahorrarte la molestia de tener que vaciarla. La S-bag universal se puede eliminar higiénicamente sin esparcir el polvo, lo que es ideal para personas con asma y alergias.