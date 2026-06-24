El termómetro para baño Philips no muestra lecturas.

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El termómetro para el baño Philips Avent le hace la vida más fácil. Si no muestra ninguna lectura, es posible que tenga que sustituir las pilas.

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