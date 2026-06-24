La pantalla del termómetro digital muestra un punto
El punto de la pantalla del termómetro de Philips Avent le indica que la batería está baja. Asegúrese de sustituir la pila tan pronto como vea que este símbolo se ilumina para garantizar la precisión del termómetro. Descubra cómo sustituir la pila usted mismo.
Sustituya la pila tan pronto como vea el indicador de la pila para garantizar la precisión del termómetro.
Instrucciones sobre cómo sustituir la pila
Presione ligeramente el lado de la tapa para extraerla.
Retire con cuidado la pila del soporte. Nota: No extraiga el soporte de la pila (A) más de 1 cm; de lo contrario, el sensor podría romperse. Solo debe retirarlo un poco para poder coger la pila.
Inserte la pila nueva.
Vuelva a colocar la tapa en el termómetro.
NOTA: Las pilas contienen materiales peligrosos. Asegúrese de desechar correctamente las pilas usadas.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:SCH400/00 , SCH400/30 .