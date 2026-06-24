ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

La pantalla del termómetro digital muestra un punto

El punto de la pantalla del termómetro de Philips Avent le indica que la batería está baja. Asegúrese de sustituir la pila tan pronto como vea que este símbolo se ilumina para garantizar la precisión del termómetro. Descubra cómo sustituir la pila usted mismo.

Avent Thermometer battery indicator

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCH400/00 , SCH400/30 .

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia