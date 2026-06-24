La pantalla del termómetro digital muestra un punto

Sustituya la pila tan pronto como vea el indicador de la pila para garantizar la precisión del termómetro.

Instrucciones sobre cómo sustituir la pila

Presione ligeramente el lado de la tapa para extraerla. Retire con cuidado la pila del soporte. Nota: No extraiga el soporte de la pila (A) más de 1 cm; de lo contrario, el sensor podría romperse. Solo debe retirarlo un poco para poder coger la pila. Inserte la pila nueva. Vuelva a colocar la tapa en el termómetro.

NOTA: Las pilas contienen materiales peligrosos. Asegúrese de desechar correctamente las pilas usadas.