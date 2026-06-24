Asistencia de Philips La pantalla del termómetro de Philips Avent parpadea.

Si la pantalla del termómetro para baño y habitación de Philips Avent parpadea, deberá sustituir la pila. Una pantalla parpadeante indica que la batería está baja, lo que puede dar lugar a lecturas imprecisas. Siga las instrucciones que se indican a continuación para sustituir la pila.

Instrucciones sobre cómo sustituir la pila Empuje firmemente para sacar la unidad de medición de la carcasa de goma (fig. 1). Asegúrese de que no hay gotas de agua en la unidad de medición, séquela con una toalla de papel. Extraiga los 4 tornillos con un destornillador pequeño y retire la cubierta de la carcasa de la batería (fig. 2). Extraiga con cuidado las pilas descargadas e inserte pilas nuevas (dos pilas tipo botón LR44). Vuelva a enroscar los tornillos en la carcasa de la batería para cerrarla de nuevo. Empuje la unidad de medición para volver a colocarla en la carcasa de goma. Nota: Si la pantalla sigue parpadeando después de haber insertado pilas nuevas, extráigalas e insértelas de nuevo.