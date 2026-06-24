ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

La pantalla del termómetro de Philips Avent parpadea.

Si la pantalla del termómetro para baño y habitación de Philips Avent parpadea, deberá sustituir la pila. Una pantalla parpadeante indica que la batería está baja, lo que puede dar lugar a lecturas imprecisas. Siga las instrucciones que se indican a continuación para sustituir la pila.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCH480/00 , SCH480/20 .

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia