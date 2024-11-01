Servicios al cliente

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Philips Healthcare se compromete firmemente a atender la preocupación de nuestros clientes en materia de seguridad. Hemos creado una política global para abordar los cambios constantes de la seguridad en la tecnología médica, lo que incluye los requisitos funcionales de los productos, la valoración y seguimiento de amenazas de seguridad, y el cumplimiento de las normativas gubernamentales.
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