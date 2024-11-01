Servicios al cliente



DICOM cada vez se utiliza más como mecanismo de comunicación estándar a la hora de integrar diversos productos médicos en un entorno hospitalario.



Las declaraciones de conformidad de DICOM específicas de cada producto pueden descargarse en la sección siguiente.



Asimismo, consulte nuestras declaraciones de integración IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) para obtener más información sobre el cumplimiento de normativas de los productos.

