Eliminando barreras mediante colaboraciones a largo plazo

Gracias a nuestro conocimiento profundo de los problemas que afectan al desempeño general de nuestro sistema de salud, somos capaces de detectar oportunidades para solventarlos. No obstante, no se trata de un camino que podamos recorrer solos. Se requieren colaboraciones estrechas y fiables basadas en el trabajo conjunto donde se compartan tanto las compensaciones como los riesgos. Para nuestros clientes está claro que, a medida que aumenta la complejidad de la atención sanitaria, trabajar con una abrumadora red de soluciones y proveedores dispares deja de ser una opción viable. En eso no podemos estar más de acuerdo. En Philips, "colaborar" es mucho más que una simple palabra o una firma en una orden de compra. Para nosotros, la auténtica colaboración implica ponernos manos a la obra y trabajar codo con codo con nuestros clientes para identificar e implantar soluciones útiles y adaptadas a los retos y las necesidades de cada organización. Para ello, es necesario pasar de una relación transaccional a una transformacional en la que afrontemos conjuntamente los retos más complejos de cada cliente. A pesar de que nuestras alianzas son tan individuales como las necesidades de nuestros clientes, todas ellas se centran en implantar innovaciones significativas, centradas en los pacientes y los profesionales sanitarios, diseñadas para acabar con las barreras y las dificultades, así como para ofrecer un mayor valor a los pacientes, profesionales sanitarios y al sistema sanitario en general. Comenzamos por una evaluación detallada de las necesidades y capacidades actuales de nuestros clientes y, a continuación, diseñamos un plan estratégico que los preparará para el futuro. Realmente creemos que nuestro método de colaboración nos diferencia en el sector.