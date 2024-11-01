El transductor de ultrasonidos Avalon mide la frecuencia cardiaca fetal y constituye una opción segura a la hora de monitorizar tanto gestaciones únicas como múltiples con una señal homogénea y fiable.
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