El transductor Avalon ECG/IUP mide el ECG maternofetal y la presión intrauterina lo que aúna fiabilidad y flexibilidad en un solo transductor. De este modo, puede monitorizar fácilmente los parámetros maternofetales tanto interna como externamente.
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