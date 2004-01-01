Clinical Insights Manager es una plataforma basada en la nube que posibilita los servicios y se ha diseñado para capturar, almacenar y analizar, con una alta fiabilidad, datos de paciente en retrospectiva de dispositivos de terceros o de Philips. Esta serie incluye las aplicaciones Alarm Insights Manager, Data Viewer y Telemetry Insights Manager, que permiten las mejoras operacionales y clínicas mediante el acceso a datos retrospectivos exhaustivos. Gracias a ello, los equipos de profesionales sanitarios pueden tomar decisiones informadas y basadas en tendencias y patrones históricos.
Clinical Insights Manager ofrece almacenamiento a largo plazo de datos fisiológicos y alarmas de alta fidelidad procedentes del sistema de monitorización, así como información relevante de contexto clínico procedente de otros sistemas. Philips Clinical Insights Manager Viewer proporciona un acceso sencillo a los datos en la web para su revisión, búsqueda y extracción. Los datos disponibles incluyen la información completa del paciente, como los datos de filiación, formas de onda, valores numéricos y alarmas, en una vista intuitiva. La manipulación de los datos permite desarrollar sus propios algoritmos, apoyar sus iniciativas y mejorar el rendimiento clínico general.
Información intuitiva y detallada
Optimización del valor de sus datos
Nuestro equipo de analistas y especialistas informáticos ofrecen asistencia para descubrir qué datos están disponibles y cómo aprovecharlos, y qué informes se pueden generar para, por ejemplo, simplificar los flujos de trabajo. Juntos, podemos optimizar el potencial de sus datos.
Mejora en la calidad y la investigación
El paquete Clinical Insights Manager incluye asistencia tanto para las iniciativas de investigación como para la mejora de la calidad mediante sus indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos. El visor de Clinical Insights Manager ofrece un acceso sencillo a los datos en la web para su revisión, búsqueda y extracción. Por su parte, Alarm Insights Manager proporciona una visión más detallada del estado general y la carga de las alarmas, lo que ayuda a reducir la fatiga asociada a estas, a aumentar la satisfacción del personal y a centrarse en las alarmas críticas más relevantes.
Saque el mejor provecho a sus datos
Clinical Insights Manager incluye la aplicación Web Philips Alarm Insights Manager que proporciona información detallada sobre el estado general de las alarmas a través de un panel interactivo e intuitivo. La aplicación ayuda a identificar las alarmas que requieren acción con el fin de reducir la fatiga asociada a las mismas, mejorar su precisión y compartir las mejores prácticas. También permite evaluar la carga y gestión de las alarmas a lo largo de horas, días, semanas o meses, por hospital o unidad, o por tipo de paciente/alarma y su gravedad. Permite crear y establecer puntos de referencia para continuar mejorando y para preparar informes de alarmas estándares y ad hoc.
Avancemos juntos
Clinical Insights Manager incluye una amplia gama de servicios clínicos e informáticos. Los servicios informáticos disponibles incluyen la ayuda durante la implantación, la gestión y la migración de datos para los clientes de Data Warehouse Connect. Por su parte, los servicios clínicos de Philips permiten una mejor gestión de las alarmas basada en el contexto, el análisis de los sucesos de vigilancia y la creación de algoritmos para análisis predictivos.
Optimización del valor de sus datos
Nuestro equipo de analistas y especialistas informáticos ofrecen asistencia para descubrir qué datos están disponibles y cómo aprovecharlos, y qué informes se pueden generar para, por ejemplo, simplificar los flujos de trabajo. Juntos, podemos optimizar el potencial de sus datos.
Mejora en la calidad y la investigación
El paquete Clinical Insights Manager incluye asistencia tanto para las iniciativas de investigación como para la mejora de la calidad mediante sus indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos. El visor de Clinical Insights Manager ofrece un acceso sencillo a los datos en la web para su revisión, búsqueda y extracción. Por su parte, Alarm Insights Manager proporciona una visión más detallada del estado general y la carga de las alarmas, lo que ayuda a reducir la fatiga asociada a estas, a aumentar la satisfacción del personal y a centrarse en las alarmas críticas más relevantes.
Saque el mejor provecho a sus datos
Clinical Insights Manager incluye la aplicación Web Philips Alarm Insights Manager que proporciona información detallada sobre el estado general de las alarmas a través de un panel interactivo e intuitivo. La aplicación ayuda a identificar las alarmas que requieren acción con el fin de reducir la fatiga asociada a las mismas, mejorar su precisión y compartir las mejores prácticas. También permite evaluar la carga y gestión de las alarmas a lo largo de horas, días, semanas o meses, por hospital o unidad, o por tipo de paciente/alarma y su gravedad. Permite crear y establecer puntos de referencia para continuar mejorando y para preparar informes de alarmas estándares y ad hoc.
Avancemos juntos
Clinical Insights Manager incluye una amplia gama de servicios clínicos e informáticos. Los servicios informáticos disponibles incluyen la ayuda durante la implantación, la gestión y la migración de datos para los clientes de Data Warehouse Connect. Por su parte, los servicios clínicos de Philips permiten una mejor gestión de las alarmas basada en el contexto, el análisis de los sucesos de vigilancia y la creación de algoritmos para análisis predictivos.
