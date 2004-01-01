Mejora en la calidad y la investigación

El paquete Clinical Insights Manager incluye asistencia tanto para las iniciativas de investigación como para la mejora de la calidad mediante sus indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos. El visor de Clinical Insights Manager ofrece un acceso sencillo a los datos en la web para su revisión, búsqueda y extracción. Por su parte, Alarm Insights Manager proporciona una visión más detallada del estado general y la carga de las alarmas, lo que ayuda a reducir la fatiga asociada a estas, a aumentar la satisfacción del personal y a centrarse en las alarmas críticas más relevantes.