El set de latiguillos para ECG de 12 derivaciones (IEC) para uso multipaciente 989803180151 Philips está indicado para su uso con el Sistema de prueba de esfuerzo ST80i. Como parte de la gama de fungibles médicos, permite obtener las mediciones de diagnóstico cuando las necesite. Longitud estándar: 1,05 metros.
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El diseño de los juego de latiguillos de ECG de Philips le ayuda a obtener una señal clara. Las capas de apantallado dentro de los conectores y los cables reducen el ruido eléctrico y los artefactos de movimiento. El resultado: interferencias eléctricas mínimas, para una señal clara y fácil de leer que ayuda a los médicos a realizar los diagnósticos.
Diseño de cable apantallado.
El diseño de los juego de latiguillos de ECG de Philips le ayuda a obtener una señal clara. Las capas de apantallado dentro de los conectores y los cables reducen el ruido eléctrico y los artefactos de movimiento. El resultado: interferencias eléctricas mínimas, para una señal clara y fácil de leer que ayuda a los médicos a realizar los diagnósticos.
Diseño de cable apantallado.
El diseño de los juego de latiguillos de ECG de Philips le ayuda a obtener una señal clara. Las capas de apantallado dentro de los conectores y los cables reducen el ruido eléctrico y los artefactos de movimiento. El resultado: interferencias eléctricas mínimas, para una señal clara y fácil de leer que ayuda a los médicos a realizar los diagnósticos.
Uso para diagnóstico
Compatible con el Sistema de prueba de esfuerzo ST80i.
Nuestros cables para ECG de 12 derivaciones son compatibles con el Sistema de prueba de esfuerzo St80i Philips y se utilizan para el diagnóstico de coronariopatías, la evaluación de riesgos y de pacientes con síntomas o antecedentes previos de coronariopatía, y el seguimiento posterior al infarto de miocardio.
Compatible con el Sistema de prueba de esfuerzo ST80i.
Nuestros cables para ECG de 12 derivaciones son compatibles con el Sistema de prueba de esfuerzo St80i Philips y se utilizan para el diagnóstico de coronariopatías, la evaluación de riesgos y de pacientes con síntomas o antecedentes previos de coronariopatía, y el seguimiento posterior al infarto de miocardio.
Compatible con el Sistema de prueba de esfuerzo ST80i.
Nuestros cables para ECG de 12 derivaciones son compatibles con el Sistema de prueba de esfuerzo St80i Philips y se utilizan para el diagnóstico de coronariopatías, la evaluación de riesgos y de pacientes con síntomas o antecedentes previos de coronariopatía, y el seguimiento posterior al infarto de miocardio.
La seguridad que cabe esperar.
Características de seguridad incorporadas.
La seguridad es un factor integrado en nuestra familia de cables de ECG. Por ejemplo, el conector de seguridad eléctrica, estándar para todos los latiguillos y cables de paciente, previene el contacto eléctrico accidental.
Características de seguridad incorporadas.
La seguridad es un factor integrado en nuestra familia de cables de ECG. Por ejemplo, el conector de seguridad eléctrica, estándar para todos los latiguillos y cables de paciente, previene el contacto eléctrico accidental.
Características de seguridad incorporadas.
La seguridad es un factor integrado en nuestra familia de cables de ECG. Por ejemplo, el conector de seguridad eléctrica, estándar para todos los latiguillos y cables de paciente, previene el contacto eléctrico accidental.
El diseño de los juego de latiguillos de ECG de Philips le ayuda a obtener una señal clara. Las capas de apantallado dentro de los conectores y los cables reducen el ruido eléctrico y los artefactos de movimiento. El resultado: interferencias eléctricas mínimas, para una señal clara y fácil de leer que ayuda a los médicos a realizar los diagnósticos.
Diseño de cable apantallado.
El diseño de los juego de latiguillos de ECG de Philips le ayuda a obtener una señal clara. Las capas de apantallado dentro de los conectores y los cables reducen el ruido eléctrico y los artefactos de movimiento. El resultado: interferencias eléctricas mínimas, para una señal clara y fácil de leer que ayuda a los médicos a realizar los diagnósticos.
Diseño de cable apantallado.
El diseño de los juego de latiguillos de ECG de Philips le ayuda a obtener una señal clara. Las capas de apantallado dentro de los conectores y los cables reducen el ruido eléctrico y los artefactos de movimiento. El resultado: interferencias eléctricas mínimas, para una señal clara y fácil de leer que ayuda a los médicos a realizar los diagnósticos.
Uso para diagnóstico
Compatible con el Sistema de prueba de esfuerzo ST80i.
Nuestros cables para ECG de 12 derivaciones son compatibles con el Sistema de prueba de esfuerzo St80i Philips y se utilizan para el diagnóstico de coronariopatías, la evaluación de riesgos y de pacientes con síntomas o antecedentes previos de coronariopatía, y el seguimiento posterior al infarto de miocardio.
Compatible con el Sistema de prueba de esfuerzo ST80i.
Nuestros cables para ECG de 12 derivaciones son compatibles con el Sistema de prueba de esfuerzo St80i Philips y se utilizan para el diagnóstico de coronariopatías, la evaluación de riesgos y de pacientes con síntomas o antecedentes previos de coronariopatía, y el seguimiento posterior al infarto de miocardio.
Compatible con el Sistema de prueba de esfuerzo ST80i.
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La seguridad que cabe esperar.
Características de seguridad incorporadas.
La seguridad es un factor integrado en nuestra familia de cables de ECG. Por ejemplo, el conector de seguridad eléctrica, estándar para todos los latiguillos y cables de paciente, previene el contacto eléctrico accidental.
Características de seguridad incorporadas.
La seguridad es un factor integrado en nuestra familia de cables de ECG. Por ejemplo, el conector de seguridad eléctrica, estándar para todos los latiguillos y cables de paciente, previene el contacto eléctrico accidental.
Características de seguridad incorporadas.
La seguridad es un factor integrado en nuestra familia de cables de ECG. Por ejemplo, el conector de seguridad eléctrica, estándar para todos los latiguillos y cables de paciente, previene el contacto eléctrico accidental.
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