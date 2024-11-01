Diseño de cable apantallado.

El diseño de los juego de latiguillos de ECG de Philips le ayuda a obtener una señal clara. Las capas de apantallado dentro de los conectores y los cables reducen el ruido eléctrico y los artefactos de movimiento. El resultado: interferencias eléctricas mínimas, para una señal clara y fácil de leer que ayuda a los médicos a realizar los diagnósticos.