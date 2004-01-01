Medición uniforme de la SpO₂ en pacientes con perfusión baja

En pacientes con perfusión baja como, por ejemplo, choque séptico, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y patologías vasculares periféricas, es recomendable medir la oxigenación en un punto central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo es fácilmente accesible, no está muy vascularizado y ofrece una tasa de respuesta rápida. El M1194A se adapta bien a los pacientes quirúrgicos, ya que el dedo no está siempre accesible durante la cirugía.