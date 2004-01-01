El sensor de SpO₂ M1194A Philips mide la perfusión en la oreja y obtiene valores uniformes de la SpO₂ incluso en pacientes quirúrgicos y con perfusión baja. Se ajusta al lóbulo de forma suave, pero segura y es apto para pacientes de más de 40 kg (88 lb).
Medición uniforme de la SpO₂ en pacientes con perfusión baja
En pacientes con perfusión baja como, por ejemplo, choque séptico, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y patologías vasculares periféricas, es recomendable medir la oxigenación en un punto central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo es fácilmente accesible, no está muy vascularizado y ofrece una tasa de respuesta rápida. El M1194A se adapta bien a los pacientes quirúrgicos, ya que el dedo no está siempre accesible durante la cirugía.
Reduce las interferencias de la señal
Diseñado para FAST-SpO₂
Nuestros sensores de pulsioximetría se han diseñado específicamente para el algoritmo patentado FAST-SpO₂ (Fourier Artifact Suppression Technology, Tecnología Fourier para supresión de artefactos) de Philips. En combinación, reducen los efectos del movimiento del paciente, las interferencias electrónicas, la luz ambiental y la perfusión baja.
Este producto puede no estar disponible en todos los países. Contacte con Philips para comprobar la disponibilidad de todos los productos.
