Buscar términos

Reusable adult and pediatric SpO₂ ear clip sensor

Fungibles para pulsioximetría

Buscar productos similares

El sensor de SpO₂ M1194A Philips mide la perfusión en la oreja y obtiene valores uniformes de la SpO₂ incluso en pacientes quirúrgicos y con perfusión baja. Se ajusta al lóbulo de forma suave, pero segura y es apto para pacientes de más de 40 kg (88 lb).

Contáctenos
Características
Para pacientes con perfusión baja

Medición uniforme de la SpO₂ en pacientes con perfusión baja

En pacientes con perfusión baja como, por ejemplo, choque séptico, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y patologías vasculares periféricas, es recomendable medir la oxigenación en un punto central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo es fácilmente accesible, no está muy vascularizado y ofrece una tasa de respuesta rápida. El M1194A se adapta bien a los pacientes quirúrgicos, ya que el dedo no está siempre accesible durante la cirugía.

Medición uniforme de la SpO₂ en pacientes con perfusión baja

En pacientes con perfusión baja como, por ejemplo, choque séptico, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y patologías vasculares periféricas, es recomendable medir la oxigenación en un punto central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo es fácilmente accesible, no está muy vascularizado y ofrece una tasa de respuesta rápida. El M1194A se adapta bien a los pacientes quirúrgicos, ya que el dedo no está siempre accesible durante la cirugía.

Medición uniforme de la SpO₂ en pacientes con perfusión baja

En pacientes con perfusión baja como, por ejemplo, choque séptico, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y patologías vasculares periféricas, es recomendable medir la oxigenación en un punto central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo es fácilmente accesible, no está muy vascularizado y ofrece una tasa de respuesta rápida. El M1194A se adapta bien a los pacientes quirúrgicos, ya que el dedo no está siempre accesible durante la cirugía.
Reduce las interferencias de la señal

Diseñado para FAST-SpO₂

Nuestros sensores de pulsioximetría se han diseñado específicamente para el algoritmo patentado FAST-SpO₂ (Fourier Artifact Suppression Technology, Tecnología Fourier para supresión de artefactos) de Philips. En combinación, reducen los efectos del movimiento del paciente, las interferencias electrónicas, la luz ambiental y la perfusión baja.

Diseñado para FAST-SpO₂

Nuestros sensores de pulsioximetría se han diseñado específicamente para el algoritmo patentado FAST-SpO₂ (Fourier Artifact Suppression Technology, Tecnología Fourier para supresión de artefactos) de Philips. En combinación, reducen los efectos del movimiento del paciente, las interferencias electrónicas, la luz ambiental y la perfusión baja.

Diseñado para FAST-SpO₂

Nuestros sensores de pulsioximetría se han diseñado específicamente para el algoritmo patentado FAST-SpO₂ (Fourier Artifact Suppression Technology, Tecnología Fourier para supresión de artefactos) de Philips. En combinación, reducen los efectos del movimiento del paciente, las interferencias electrónicas, la luz ambiental y la perfusión baja.
  • Para pacientes con perfusión baja
  • Reduce las interferencias de la señal
Ver todas las características
Para pacientes con perfusión baja

Medición uniforme de la SpO₂ en pacientes con perfusión baja

En pacientes con perfusión baja como, por ejemplo, choque séptico, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y patologías vasculares periféricas, es recomendable medir la oxigenación en un punto central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo es fácilmente accesible, no está muy vascularizado y ofrece una tasa de respuesta rápida. El M1194A se adapta bien a los pacientes quirúrgicos, ya que el dedo no está siempre accesible durante la cirugía.

Medición uniforme de la SpO₂ en pacientes con perfusión baja

En pacientes con perfusión baja como, por ejemplo, choque séptico, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y patologías vasculares periféricas, es recomendable medir la oxigenación en un punto central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo es fácilmente accesible, no está muy vascularizado y ofrece una tasa de respuesta rápida. El M1194A se adapta bien a los pacientes quirúrgicos, ya que el dedo no está siempre accesible durante la cirugía.

Medición uniforme de la SpO₂ en pacientes con perfusión baja

En pacientes con perfusión baja como, por ejemplo, choque séptico, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y patologías vasculares periféricas, es recomendable medir la oxigenación en un punto central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo es fácilmente accesible, no está muy vascularizado y ofrece una tasa de respuesta rápida. El M1194A se adapta bien a los pacientes quirúrgicos, ya que el dedo no está siempre accesible durante la cirugía.
Reduce las interferencias de la señal

Diseñado para FAST-SpO₂

Nuestros sensores de pulsioximetría se han diseñado específicamente para el algoritmo patentado FAST-SpO₂ (Fourier Artifact Suppression Technology, Tecnología Fourier para supresión de artefactos) de Philips. En combinación, reducen los efectos del movimiento del paciente, las interferencias electrónicas, la luz ambiental y la perfusión baja.

Diseñado para FAST-SpO₂

Nuestros sensores de pulsioximetría se han diseñado específicamente para el algoritmo patentado FAST-SpO₂ (Fourier Artifact Suppression Technology, Tecnología Fourier para supresión de artefactos) de Philips. En combinación, reducen los efectos del movimiento del paciente, las interferencias electrónicas, la luz ambiental y la perfusión baja.

Diseñado para FAST-SpO₂

Nuestros sensores de pulsioximetría se han diseñado específicamente para el algoritmo patentado FAST-SpO₂ (Fourier Artifact Suppression Technology, Tecnología Fourier para supresión de artefactos) de Philips. En combinación, reducen los efectos del movimiento del paciente, las interferencias electrónicas, la luz ambiental y la perfusión baja.

Especificaciones

Detalles del producto
Detalles del producto
Con certificación CE
Estéril o no estéril
  • No estéril
Vida útil
  • Ninguno
Detalles del producto
Detalles del producto
Sustituye al producto
  • 989803103251 (M1194A)
Sensor de SpO₂
Sensor de SpO₂
Tipo de paciente
  • Adulto, pediátrico
Área de aplicación
  • Oreja
Peso recomendado del paciente
  • >40 kg (>88 lb)
Compatibilidad del cable adaptador
  • M1941A
Longitud del cable
  • 1,5 m (4,9 ft)
Detalles del producto
Detalles del producto
Peso del paquete
  • 0,240 kg
Fabricado sin látex de caucho natural
Unidad de embalaje
  • 1 sensor
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Estéril o no estéril
  • No estéril
Detalles del producto
Detalles del producto
Con certificación CE
Estéril o no estéril
  • No estéril
Detalles del producto
Detalles del producto
Sustituye al producto
  • 989803103251 (M1194A)
Ver todas las especificaciones
Detalles del producto
Detalles del producto
Con certificación CE
Estéril o no estéril
  • No estéril
Vida útil
  • Ninguno
Detalles del producto
Detalles del producto
Sustituye al producto
  • 989803103251 (M1194A)
Sensor de SpO₂
Sensor de SpO₂
Tipo de paciente
  • Adulto, pediátrico
Área de aplicación
  • Oreja
Peso recomendado del paciente
  • >40 kg (>88 lb)
Compatibilidad del cable adaptador
  • M1941A
Longitud del cable
  • 1,5 m (4,9 ft)
Detalles del producto
Detalles del producto
Peso del paquete
  • 0,240 kg
Fabricado sin látex de caucho natural
Unidad de embalaje
  • 1 sensor
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Estéril o no estéril
  • No estéril
  • Este producto puede no estar disponible en todos los países. Contacte con Philips para comprobar la disponibilidad de todos los productos.

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

¿Es usted profesional sanitario?
No olvide seleccionar la casilla

La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

Aceptar Cancelar