VSM Premium Roll Stand 989803206541

Carro para monitor de signos vitales

El soporte vertical con ruedas Philips incluye cuatro ruedas con frenos integrados, asa de dirección con ganchos para cables, asa circular extraíble verde, recipiente de almacenamiento transparente extraíble y placa de montaje para el monitor EarlyVue VS30.

  • Este producto puede no estar disponible en todos los países. Consulte con Philips para comprobar la disponibilidad de todos los productos.

