El soporte vertical con ruedas Philips incluye cuatro ruedas con frenos integrados, asa de dirección con ganchos para cables, asa circular extraíble verde, recipiente de almacenamiento transparente extraíble y placa de montaje para el monitor EarlyVue VS30.
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.